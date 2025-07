Fracaso mundial de Guardiola y heroicidad saudí

Guardiola llegó a Estados Unidos con casi 400 millones de euros en fichajes, entre el mercado invernal y el semiveraniego previo al Mundial de Clubes. No debieron ser suficientes. El City coronó la peor temporada de la era Pep con un fracaso estrepitoso ante Al-Hilal, que le mandó para Mánchester en octavos tras ganarle 3-4 en la prórroga en uno de los partidos más divertidos del torneo.

La primera parte fue un escaparate de Yasinne Bono. Si no tiene registrada la marca, que lo haga: YS37. Colección de parada del marroquí, que con siete intervenciones evitó que el City se marchara al descanso con más de un gol de ventaja. Un tanto regalado 'by FIFA', por cierto. Bueno, y 'by' Jesús Valenzuela.

El colegiado venezolano, que se dedicó al arbitraje como podía haberlo hecho a las telenovelas, se puso crema y antiojeras en los ojos en el minuto 9. Una jugada de ataque del City acabó con una zamorana de Cherki dentro del área, un disparo de Gundogan y un remate final de Bernardo, con los jugadores del Al-Hilal más preocupados de protestar la ilegalidad citizen que de defender tanta carambola en su área.

Valenzuela tuvo que tirar del pinganillo para contarle a los aficionados del Camping World de Orlando que la mano de Cherki no era mano, sino un truco de magia. Y eso eran lentejas. 1-0 en el 9 para los de Guardiola.

Por fútbol y ocasiones debió irse al descanso con el partido solucionado, pero ahí estaba Bono, reencarnado en un tríptico de Maier, Zoff y Courtois. Brillante partido del exportero del Sevilla para sostener a su equipo y hacer de trampolín para lo que estaba por venir.

Salieron los saudíes del vestuario como si fueran el Brasil del setenta, y en siete minutos le dieron la vuelta al marcador. Marcos Leonardo, en el 49, y Malcom, en el 52, ambos a asistencia de Cancelo, le dieron la vuelta al marcador en un pestañeo. Guardiola, con camiseta blanca, se acariciaba su barba canosa y grisacea mientras su cabeza sufría un 'brain storming'.

Haaland le ayudó a asentar las ideas antes de que le diera un 'parraque'. En el 55, el noruego se aprovechó de otra acción embarullada en el área saudí, como en el 1-0. Tres rebotes, y el noruego, que come vísceras como marca goles, puso el 2-2 en la red de Bono.

Partido de cero y 35 minutos por delante de ida y vuelta, con ocasiones por ambos lados y Pep y Guardiola con más de churretones de sudor que un niño en un patio de colegio un 15 de junio. Nervios y calentón que tendrían treinta minutos más.

Empezó fuerte la prórroga, con Koulibaly elevándose al cielo de Orlando para hacer el 2-3 en el 94 en un córner botado por Ruben Neves. Justo antes del 105, Cherki se inventó un pase para el recién entrado Foden. EL inglés no desperdició el caramelo de franco-argelino y cruzó su remate para poner el 3-3 antes del desenlace.

La fiesta del gol no había terminado. En el 113, un centro de Lodi lo remató Milinković-Savić, Ederson lo escupió de su portería con una mano abajo milagrosa, pero en el rechace, Marcos Leonardo, que llevaba cojo toda la prórroga, llevó al balón a la red tras un primer toque con el pecho y un segundo con la pierna izquierda. 3-4 para culminar la gran sorpresa del torneo, con permiso del Fluminense. Guardiola, para casa en octavos. Al-Hilal, a cuartos.