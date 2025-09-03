Condenado a un año de prisión un aficionado del Espanyol por proferir gritos racistas contra Iñaki Williams

Cinco años después del incidente que tuvo lugar en el estadio de Cornellà, la Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel, el pago de una multa de 1.080 euros y a la prohibición de asistir a cualquier estadio de fútbol durante los próximos dos años al aficionado del seguidor del Espanyol que profirió gritos racistas contra Iñaki Williams, delantero del Athletic, en el transcurso de un partido de Liga.

El hincha, que estaba acusado de un delito de odio por discriminación racista, ha reconocido los hechos y finalmente no ha sido juzgado este miércoles, como estaba previsto, al llegar las partes a un acuerdo. El juez le ha condenado a un año de cárcel, el pago de una multa de 1.080 euros y a la prohibición de asistir a cualquier estadio de fútbol durante los próximos dos años por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.. Williams, que en 2021 declaró por videoconferencia, denunció ante el juez que se sintió «humillado» por los gritos racistas que, según relató, escuchó de una parte de la grada cuando se retiraba del campo.

El incidente por el que el seguidor blanquiazul ha sido condenado se remonta al 25 de enero de 2020 en el duelo de Liga entre el Espanyol y el Athletic. En el segundo tiempo, cuando Iñaki Williams fue sustituido, parte de la grada lanzó gritos imitando el sonido de un mono cuando se dirigía hacia el banquillo. La Fiscalía encargó una investigación a los Mossos d'Esquadra, que lograron identificar a los autores de los insultos tras examinar las imágenes de las cámaras de seguridad y gracias a la información facilitada por el Espanyol sobre los titulares de las localidades de donde procedían los gritos. Las investigaciones policiales permitieron identificar a tres seguidores presuntamente relacionados con los insultos racistas, uno de ellos menor de edad.

El fiscal pedía dos años de cárcel, la prohibición de volver a un estadio durante cinco años y 5.400 euros de multa, pero las penas han sido finalmente inferiores al reconocer el acusado, que ha declarado por videoconferencia al encontrarse indispuesto. LaLiga, que fue quien denunció estos hechos ante la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, pedía inicialmente la misma pena que el Ministerio Público.