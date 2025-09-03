Rotunda respuesta del Mallorca a la «rajada» de Dani Rodríguez: sin capitanía y suspendido de empleo y sueldo

Empieza fuerte la temporada para el RCD Mallorca, y no solo porque el equipo insular haya empezado la Liga con apenas un punto de nueve posibles o porque cayese en la última jornada ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu pese a ponerse por delante en el marcador. Este miércoles el club bermellón ha anunciado que retira la capitanía a Dani Rodríguez con efecto inmediato tras sus declaraciones tras el choque con los blancos, en las que cargó contra su técnico Jagoba Arrasate.

Un castigo ejemplar al que se ha sumado la llamativa decisión de los dirigentes del club de suspender al veterano futbolista gallego, de 37 años, de empleo y sueldo, una medida no tan habitual en el fútbol profesional como la de retirar el brazalete.

Este castigo responde al profundo enfado de las altas instancias del Mallorca por los contundentes mensajes que Dani Rodríguez publicó en las redes sociales después de que Arrasate eligiese al joven Jan Virgili, cedido por el Fútbol Club Barcelona, antes que a él para el choque contra el Real Madrid en la capital.

«Da igual la lealtad, el trabajo o la entrega»

«Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia», escribió el jugador del Mallorca, visiblemente molesto por la decisión de su técnico.

Un mensaje que después quiso aclarar con una nueva publicación que no hizo más que agravar sin embargo la situación. «Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega. Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega», argumentó Dani Rodríguez asegurando que nada tenían que ver sus palabras con el hecho de que su familia hubiera viajado para verlo sobre el césped del Bernabéu, y dejando claro que lo que le molestó fue que Arrasate eligiera a un recién fichado antes que a él para medirse a los blancos.

Antes de la drástica decisión anunciada este miércoles el club, por boca de su director de fútbol Pablo Ortells, ya había adelantado que iba a castigar al futbolista: «Tenemos que tomar medidas». Y la respuesta final del Mallorca ha sido sin duda contundente.