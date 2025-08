Gonzalo Bernardos: «En cierto modo, Laporta es un modelo a seguir»

—¿Qué papel juega el deporte en su vida?

—Todos mis hobbies, salvo el cine, están relacionados con el deporte. Fue el nexo de unión con mi padre, aunque soy más fan de verlo que de practicarlo. Sí he jugado al fútbol sala, un ... poco al tenis y al baloncesto.

—Disculpe el prejuicio pero un economista en Barcelona y perico, entienda que me choque.

—Cataluña tiene muchas ventajas y algún defectillo. Entre esto último, el pensamiento único. Tienes que ser nacionalista independentista, hablar sólo en catalán y ser del Barça. Si osas discrepar, estás arrinconado.

—Eso lo he escuchado antes.

—Mira, las personas que emigraban a Cataluña, a finales de los años 50 y en los 60 y 70 se aclimataban a la sociedad catalana haciéndose del Barça. Esto lo supo explotar muy bien el club, que luego ha aparecido como la quinta esencia del catalanismo. Pero los presidentes que tuvo en la época de Franco estaban adscritos al régimen. Franco fue hijo predilecto del Barcelona.

—Y el Espanyol, mientras, ¿qué hacía?

—El Espanyol no lo supo hacer bien. El Barça cambió el estadio por uno mucho más grande, con una recalificación a medida. El que hizo mejor marketing es, hoy, el primero. Y eso que al Barça lo crea un suizo y al Espanyol, el hijo del rector de la Universidad de Barcelona. El Espanyol es el producto de la tierra, frente al producto extranjero.

—Eso no habla bien de su club. Por cierto, ¿le esperanza el cambio de propiedad?

—Con Chen Yansheng estábamos en el infierno deportivo. La duda es si ahora vamos a estar en el purgatorio o en el cielo. La afición está pletórica porque no se puede gestionar peor que Chen que, además, ha perdido un montón de dinero por su mala cabeza.

—No deja ni un amigo.

—Es que pensar que el club debe ser como una empresa más que tiene que ganar dinero todos los años, sólo lo puede pensar alguien que vive en su mundo y que no tiene ni idea de cómo funcionan los clubes de fútbol en un país occidental. Estoy muy esperanzado y contento.

—Su postura es admirable, con todo lo que les ha pasado esta temporada.

—Nos hemos convertido en una minoría, que espero se transforme algún día en mayoría resistente. Hay gente que es un poquito del Barça. El que es del Espanyol, lo es con toda el alma.

—Como el Atleti y el Madrid.

—No. Vuestro alcalde es del Atleti y lo proclama. Nuestro presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es del Espanyol. Y se pone debajo de la mesa. Cree que le puede perjudicar. Un Almeida en Cataluña es imposible.

—¿Lo de Nico Williams es una bofetada en la mandíbula al Barça?

—El Barça no tiene dinero, pero los medios de comunicación catalanes son su avanzadilla y las relaciones con Madrid son fantásticas, ya sean con Florentino, con la RFEF o con Tebas. Un día va a sacar ingresos anticipados de las nubes que se posan sobre el Nou Camp.

—Nico fue el primero en valorar vestirse de culé.

—Ya, pero ¿sabes quién es muy influyente en los jugadores? La familia. Un hermano en Bilbao y unos padres que piensan que el dinero no lo es todo.

—¿Ahora duele más la marcha de Joan Garcia?

—El Espanyol necesitaba dinero y vender a Joan Garcia. Es normal que el jugador vaya a pelear por mejores objetivos. Pero no nos mientas, que nos ha mentido a todos. ¿Quién ha aconsejado a este chico? Te hemos querido, respetado e idolatrado. Respétanos.

—Si no se va al Barça, igual ofende menos.

—Es evidente. Prefiero que vaya a cualquier otro club. Pero su condición de traidor no es por intentar mejorar. Es por engañar.

—Le apunto unos nombres y me dice lo primero que le venga a la cabeza. Lamine Yamal.

—Grandísimo jugador de fútbol. Espectacular. Pero es precipitado compararlo con Messi. Para mí, el argentino es el mejor.

—Joan Laporta.

—Un gestor económico no muy bueno y un crack en la parte B del fútbol, que es necesaria en los negocios. Me gustaría un Joan Laporta para el Espanyol, pero algo mejor en lo económico. En parte, es un ejemplo a seguir.

—Luis de la Fuente.

—Me pongo de muy mala gaita. Como en la primera lista convoque a Joan García, pediré responsabilidades a la Federación. Si no le ha convocado por ahorrarle 5 millones al Barcelona, el Espanyol debe estudiar tomar medidas. Y te digo más: no me gusta cómo juega la selección.

—No sea así, que la selección tiene mucho talento.

—Él no es un seleccionador diferencial. Lo que está teniendo es mucha suerte. Para mí, el mejor ha sido Luis Aragonés. Cambió la historia de nuestro fútbol. Dejamos de ser la selección de la furia para ser la que podía jugar al fútbol mejor que nadie. Tomó decisiones: mandaba él y no un grupo de jugadores. Luis fue diferencial. De la Fuente no.

—¿El futbolista de hoy está más interesado en saber gestionar su patrimonio?

—Mi familia es muy amiga de la de un futbolista muy reconocido en España. Mi hijo es gestor de patrimonio y se ofreció a dar una charla, sobre ello, en su vestuario. Pues le dijo que ni se molestara. Nadie tenía el mínimo interés en ello. A partir de ahí, estás en manos de tu agente. Y si este mira lo mejor para sí y no para el futbolista…

—¿En qué les recomienda invertir a los futbolistas en 2025?

—En suelos, finalistas o urbanizables, aquellos que estén en proceso de urbanización y les queden 4 o 5 años. La previsión de incremento de precio puede ser de un 400 o 500 %. Sergio Ramos lo hizo en plena burbuja inmobiliaria, pero la previsión no era de crecimiento. Compró un gran terreno al que le quedaba mucho para ser urbanizable. El precio bajó. Creo que aún lo tiene.

—Deme un ejemplo de futbolista que haya invertido bien.

—Daniel Solsona. Compró muchos pisos y solares en Cornellá. El precio en la periferia de las capitales ha subido más que en las propias capitales.

—Y ahora, un consejo.

—Que hagan por saber. Que no es cuestión de meter un pelotazo. Porque muchas veces, son ellos los que lo reciben en la cara.

—El cambio en la cúpula del CTA ¿va a mejorar lo que hay?

—Lo contemplo con todo el optimismo del mundo. Gil Manzano y Del Cerro Grande nos bajaron a Segunda. Estábamos mal, pero ellos tuvieron una gran culpa. ¿Has escuchado alguna disculpa, con el agujero económico que eso supone?

—Si el nivel arbitral no es bueno, por más que cambien los jefes…

—Ya, pero yo me quejo de que, por ejemplo, Gil Manzano, que es un mal árbitro haya llegado a ser internacional, posiblemente, por sus habilidades fuera del campo. Espero que los que vengan quieran cambiar las cosas del arbitraje. Un «me he equivocado». No pasa nada por reconocerlo. Les pido humanidad y empatía.

—Si viviera en Madrid, ¿sería del Real Madrid?

—¡No! Yo siempre estoy con las minorías. Sería del Rayo Vallecano, que me parece un club admirable, a cuya directiva critican mucho y no sé por qué. Aunque es cierto que debes tratar bien a la afición, que es tu cliente de por vida. Del Rayo, sí.