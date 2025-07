Iñaki López: «Lo de Nico Williams ha sido apoteósico, aún tenemos la sonrisa puesta»

-¿Qué ha supuesto el deporte en su vida?

-Algo anecdótico. Mi padre llegó a ser campeón universitario de atletismo. Un superdotado. Nada de eso ha sido heredado por mí. Tengo una descoordinación absoluta. Puedo matar a alguien con una raqueta. Mi padre me ... apuntó a todo en el colegio, que escogió por las instalaciones deportivas. En dos meses, me habían echado de todo.

-Un recuerdo que le haga feliz.

-Estuve muchos años practicando atletismo, a pesar de todo, en el colegio Askartza Claret. En primer lugar, porque era mi manera de empezar a ligar con las mujeres, ya que su presencia en el equipo era importante. De allí salió mi primera novia. Por eso guardo un gran recuerdo de aquel equipo.

-Diga que sí, que ver al Athletic desde el sofá estresa menos.

-Ver al Athletic no me causa paz interior. Me estresa mucho. Mi mujer, Andrea, podría contarte los muchos ridículos que protagonicé en la final de Copa del año pasado.

-Proceda usted mismo.

-Cuando el Mallorca metió el primer gol, me fui de casa. Pasé por un bar, me di cuenta de que habíamos empatado y decidí volver. Pero me encerré en el cuarto hasta que entró mi mujer y me advirtió de que, además de que los niños no estaban entendiendo nada, estábamos a punto de lanzar el último penalti. No vi la final. Después sí.

-A veces, quedarse hasta el final compensa. Mire el caso Nico.

-Confieso que me ha parecido más sorprendente que el final de 'El Sexto Sentido'. Ha sido apoteósico. La gente, en Bilbao, aún tiene la sonrisa puesta..

-¿Qué ha pasado ahí?

- Ha habido un trabajo silente de la directiva del Athletic, que en ningún momento ha perdido la fe en convencerle para que se quedara. Me parece uno de sus grandes triunfos. La sensación, en Bilbao, es como si se lo hubiéramos fichado nosotros al Barça, más que haberlo renovado. Nos ha faltado poco para sacar la Gabarra.

-Tenía ganas de ver la derrota dibujada en el rostro de Laporta...

-Ha actuado con mucha prepotencia. Ha pecado de arrogante, dando por hechas cosas que no tenía cerradas y eso ha plasmado, negro sobre blanco, las carencias que tiene su directiva. El Barça ha quedado sumido en un problema de imagen muy serio. Y creo que Laporta no se toma las cosas con la seriedad debida. Está arrastrando el nombre de la institución por el barro. Y, o lo solucionan, o volverán a tener el mismo problema con otro jugador. Ya no será Nico.

-En efecto, les queda minuto y medio para sacar la Gabarra.

-Ahora mismo hay una sensación que, teniendo en cuenta lo joven que es Lamine, lo mismo le podemos traer, hacerle jugar una temporada en el Bilbao Athletic para que pase por el fútbol base bilbaíno y hacerle debutar en un par de años. Estamos en ello.

-Esta sensación es de nuevo cuño en ustedes. Aun siendo de Bilbao.

-Es una alegría, para el fútbol en general, el ver que los grandes no siempre ganan. A veces, clubes que no compran figuras sino que las fabrican son capaces de evitar que te roben los jugadores. En los 90´, era más común retener jugadores. Luego, pasamos por años en los que los grandes equipos europeos nos los quitaban y ahora has retenido a Nico. Eso nos hincha el pecho, que a los de Bilbao poco nos hace falta.

-Y si hay que reclamar que se fiscalice al Barça, como Uriarte, hágase.

-Me sorprende que el resto no lo haya hecho. El Athletic debía tirar de todas las palancas que existen. No sólo va a tenerlas el Barça.

-En la sociedad bilbaína, no hubo fisura alguna al respecto.

-Bilbao es la única gran ciudad que no tiene dos clubes. Vive por y para el Athletic y es un sentimiento transversal. Tiene mucho que ver con que durante años como los 80, donde convivían el terrorismo de ETA, el de la extrema derecha, un paro galopante, una desindustrialización enorme y un consumo de drogas extraordinario, las únicas alegrías venían del Athletic. He visto abrazos en el palco de San Mamés que no se darían en ningún otro sitio. Hoy, lo único que puede unir ahora a un votante de Bildu y a otros del PP es el Athletic.

-¿Al Athletic le falta ambición?

-El Athletic ha estado en Champions y ha acabado cuarto, haciendo un papel bastante digno en competición europea y en la Copa. Nuestro caladero son 3 millones de personas. Euskadi es uno de los lugares con menor natalidad del mundo. No es fácil sacar jugadores para competir una de las mejores ligas.

-Entonces ¿cuál debe ser el techo?

-Luchar por las copas cuando se pueda, el mejor puesto en la liga para entrar en Europa y, algún año, pasarlo muy mal. Y ese es el año en que se discute la filosofía del Athletic.

-¿Medidas para que algo cambie?

-En los últimos siete años, la NBA la han ganado siete equipos distintos. Algo similar, en nuestra Liga, no ha ocurrido desde los años 50, que ganaron cinco equipos distintos. En los últimos 20 años y salvo el milagro del Cholo, todas las ligas las ganan los mismos. Igual habría que limitar el gasto en fichajes para que la liga se pueda igualar.

-Ganar un Mundial o una Eurocopa.

-Me hace más ilusión un triunfo del Athletic que un Mundial. Por eso me gusta el Athletic y no el fútbol. Pero me he alegrado mucho de que hubiera gente, en el centro de Bilbao, celebrando los éxitos de la selección de España. Es un paso más hacia la normalización.

-¿Qué dice del fenómeno Topuria?

-En un mundo tan dado al oropel y la extravagancia, Topuria me parece un tipo bastante contenido. No soy muy fan de ese deporte y no me veréis en primera fila viendo a dos tíos repartiéndose una manita de hostias. Lo que me gusta es el sumo, por el respeto que se profesan. Si te refieres al marketing que lo rodea, es que eso pasa hasta en el fútbol. De hecho, creo que no tardaremos en ver a un club mudarse de ciudad por dinero.

-Clubes no sé, torneos sí.

-Exacto. Ya se ha comprado el fútbol. Se están blanqueando regímenes teocráticos, en los que se cuelgan a opositores. Y a mí me duele ver al Athletic en Arabia. No entiendo.