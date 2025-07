Sara García: «En un vestuario, anteponer el grupo a tu ego es crucial»

-¿Qué papel juega el deporte en su vida?

-Un papel clave de mi rutina, mis hobbies y mi salud física y mental. Llevo 10 años entrenando a diario, de 6 a 8 de la mañana. Es mi forma de conseguir energía, de descargar, ... de gestionar, de mantener todo a raya. He practicado deporte toda mi vida. De niña, más de equipo y luego individuales.

-Submarinismo, artes marciales, paracaidismo. ¡Con lo fácil que era decir 'Mamá me gusta el fútbol'!

-De pequeña practiqué el baloncesto. Y el balonmano. Luego ya he experimentado con el buceo, el submarinismo, el Krav Magá, que es una de las áreas que más me gustan de las artes marciales, porque mezcla un poco de todas ellas, aunque ahora lo tengo más abandonado. Practiqué boxeo, muay thai…

-Es decir, que está en el bando pro MMA, con Topuria como estandarte.

-Sí. El hito que acaba de conseguir es enorme. Eso sí, el combate más breve de la historia. Pero es un fuera de serie.

-Muchos creen que lo que hizo con el adversario, golpeando cuando ya estaba superado, fue una salvajada.

-Desconozco las reglas de las MMA pero es una práctica habitual asegurarte que has noqueado al rival. Visto desde fuera, lo entiendo. Yo estoy acostumbrada al boxeo, donde hay un árbitro que no permite que suceda.

-Cuénteme más del Krav Magá. Me interesa.

-El objetivo es sobrevivir, a toda costa. Eso implica que no hay reglas y, por lo tanto, no es deporte oficial.

-¿Su vida hubiera sido otra sin el deporte?

-Completamente. En 2016 decidí incorporar el deporte a mi rutina. Empecé a cambiar el cuerpo y la mente. Mis pulsaciones se ralentizaban, estaba más fuerte, no me cansaba, mentalmente estaba más estable, la piel me cambió. Me convertí en la persona que había soñado. En la Agencia Espacial Europea es crucial, nos inducen a entrenar cada día. Durante una misión, el deporte es obligatorio: dos horas diarias, en el espacio, para contrarrestar los efectos dañinos de la ausencia de gravedad.

-Pintus, preparador físico del Madrid hasta hace no mucho, dio una charla en Houston sobre técnicas de mejora física. Podríamos hablar de sinergia.

-Sin duda. Yo llevo un año trabajando con un preparador físico, que es guía de atletas paralímpicos con problemas de visión. Y es consciente de cómo se tienen que preparar los astronautas. Está todo bastante relacionado.

-Si a usted le llama Xabi Alonso o Simeone, que es muy de eso, para que dé una charla al vestuario ¿qué les diría?

-Que el trabajo en equipo es crucial. Y ese concepto, que puede parecer algo vacío, implica compromiso, perseverancia, anteponer el interés del equipo a tu ego, a tus intereses. Para que los éxitos de tus compañeros los sientas como propios. Porque sois una unidad. Al priorizar el grupo se generan esas sinergias que permiten que un equipo de fútbol, de astronautas o de científicos pueda llegar más lejos.

-Es más arriesgado salir al espacio que disputar una final de Champions.

-Sí, hay riesgo y mucha responsabilidad. Al final, en una misión científica han participado decenas de miles de profesionales. Se ha hecho una gran inversión. Y vas a ser fuente de inspiración para futuras generaciones. Ahí sí que tienes que tener unos hombros bien entrenados para llevar la carga.

-Acostumbrada a entrenar en condiciones extremas, me imagino lo que debe pensar cuando los deportistas se quejan, por ejemplo, del exceso de calor.

-Es interesante ser capaz de adaptarte a las circunstancias adversas y prepararte física y mentalmente para aprender a estar cómodo en la incomodidad, aceptar la incertidumbre, que es algo que el ser humano lleva bastante mal y, en lugar de quejarte, utilizarlo en tu beneficio. Eso te hace más resiliente y resolutivo.

-¿Se habla de fútbol en su entorno?

-Sin duda. Hace poco, entre proyecto científico y proyecto científico, se empezó a hablar del Real Madrid. Es algo que une y te olvidas de todo lo demás.

-¿Ve mucho fútbol?

-Televisado, no. Me gusta mucho ir a partidos de baloncesto, de fútbol, de béisbol, cuando estaba en Estados Unido. Y a combates de boxeo. Pero me gusta el deporte en vivo y en directo.

-¿Qué le sugiere ese don tan especial que tiene un chaval con sólo 18 años como es Lamine Yamal?

-Me alegra un montón, porque no es fácil llegar a un deporte de élite y triunfar. Implica mucho esfuerzo y talento. Es muy bonito, sobre todo si se trasladan esos valores del trabajo en equipo a las nuevas generaciones, que se van a ver identificadas en ellos. No se puede ver sólo la parte del éxito rápido.

-Explíqueme eso de que, cuando vuelves a la tierra, mides hasta 12 centímetros más, igual le sacamos provecho.

-En el espacio no tienes gravedad. Al no tener esa fuerza que tira de todo, el espacio entre las vértebras de la espalda se expande. Creces. Pero cuando vuelves a la Tierra, con la gravedad ese espacio se comprime y vuelves a tu altura. Y es doloroso.

-¿Hay discriminación en su mundo?

-Ha habido mujeres científicas pero han estado invisibilizadas. Astronautas ha habido pocas. Ahora bien, el proceso de selección para la Agencia Espacial fue ciego (nos asignaron un código y no se sabía ni nuestra edad, ni sexo, ni país de origen).

-Si ha habido pocas mujeres alguna diferencia se establece, seguro.

-Sí hay una: como históricamente la mayoría de astronautas han sido hombres, los trajes espaciales no están adecuados al cuerpo de una mujer y eso dificulta mucho los entrenamientos, por ejemplo, debajo del agua. Pero se está mejorando.

-Si usted pudiera darle un sólo consejo a un deportista para mejorar su rendimiento ¿ cuál sería?

-Que fuera paso a paso. Medir el progreso poco a poco. Cuando te planteas un objetivo demasiado ambicioso, puedes perder el foco. Si quieres mejorar tu musculatura o tu fuerza explosiva, eso no se consigue de la noche a la mañana. No plantearte llegar al oro olímpico en un año.