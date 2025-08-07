Un verano más de sufrimiento en la Liga por las inscripciones de fichajes a cámara lenta

Restan ocho días para que dé comienzo la nueva temporada en el fútbol español. Un inicio de Liga que los aficiones aguardan impacientes para ver competir de nuevo a los suyos y evaluar la calidad de las incorporaciones veraniegas. Unos fichajes que ahora reparten la ... expectación que generan en dos fases: la primera, hasta el anuncio oficial por parte de los clubes, y la segunda, hasta su inscripción en la competición.

Un año más, la página web en la que aparece el listado de futbolistas inscritos es la más visitada por medios y aficionados para testar su evolución. Y, de nuevo, la situación económica de los equipos españoles les lleva a apurar hasta última hora para registrar a todas sus caras nuevas. Son 44, por ahora, los nuevos futbolistas inscritos por los 20 equipos de Primera, entre los que se incluyen traspasos, cesiones y ascensos desde el filial. Sin embargo, la cifra total de incorporaciones ronda los 90, por lo que a falta de poco más de una semana para el regreso del fútbol, restan por inscribir más de la mitad.

Son dos de los equipos que más se han movido en el mercado los que encabezan la clasificación de fichajes inscritos, Atlético y Espanyol. Ambos clubes han registrado ya a siete de sus ocho caras nuevas, todas menos Lenglet en los rojiblancos y el británico Dolan en el conjunto perico. En la situación contraria se encuentran hasta seis equipos que todavía no han conseguido inscribir a ningún fichaje. Se trata de Barcelona, Celta, Real Sociedad y los tres ascendidos, Elche, Levante y Oviedo.

Mientras que en la zona media aparecen clubes con todos sus deberes hechos hasta la fecha, como Villarreal, Rayo, Athletic, Girona y Real Madrid –a falta de la inscripción de Mastantuono cuando alcance la mayoría de edad el próximo 14 de agosto–, y equipos con mucha tela que cortar, como Betis, Alavés y Getafe, con cinco o más fichajes pendientes de inscripción.

Sin porteros

La tardanza en la mayoría de los clubes a la hora de oficializar sus traspasos, sumada a las oportunidades de mercado que faltan por surgir, provoca que únicamente siete plantillas de Primera alcancen la veintena de jugadores. Cinco de ellas ni siquiera llegan a los 15, entre los que se encuentran Alavés, Getafe y los tres equipos ascendidos. De los once futbolistas inscritos con los que cuenta el Elche, uno menos que el Oviedo, ninguno de ellos es portero, una circunstancia que envidia el Levante, actualmente con solo tres miembros en su plantilla: un defensa, un mediocentro y un delantero.

Una tesitura que se repite en Segunda, en la que también varios equipos no han podido inscribir ningún fichaje, entre ellos dos descendidos como Las Palmas y Valladolid. Además, tanto los pucelanos como el Castellón no cuentan todavía con ningún guardameta inscrito, aunque la palma del surrealismo es para el Ceuta, cuya plantilla en la página web de LaLiga aparece en blanco, al no tener ningún futbolista registrado en la competición. La cuenta atrás sigue su curso y el fútbol español, un año más, apura hasta última hora para proceder con el temido proceso de inscripción.