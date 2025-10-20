Suscribete a
El chivatazo del Atleti que dejó sin puntos al Madrid

De la presencia de Serrajordi en vez de Irune Dorado en España y la venganza rojiblanca por las jugadoras birladas en cadetes

Las futbolistas imponen otra vez sus condiciones y caprichos

Serrajordi, la sustituta de la lesionada Patri Guijarro en el Barça y en la selección
Manuel Merinero

Manuel Merinero

La esperada lista de Sonia Bermúdez para la selección absoluta femenina llegó plagada de sorpresas. La de Clara Serrajordi, barcelonista de 17 años, ha sido la más llamativa desde el punto de vista deportivo. Clara se perfila como una de las jóvenes promesas del ... fútbol femenino español con un presente espectacular, y esto se debe a una combinación de atributos técnicos, lectura de juego y perfil mental. Pero, ¿por qué Clara Serrajordi sí, y por ejemplo Irune Dorado (madridista, misma edad, misma posición y similar proyección) no?

