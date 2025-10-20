La esperada lista de Sonia Bermúdez para la selección absoluta femenina llegó plagada de sorpresas. La de Clara Serrajordi, barcelonista de 17 años, ha sido la más llamativa desde el punto de vista deportivo. Clara se perfila como una de las jóvenes promesas del ... fútbol femenino español con un presente espectacular, y esto se debe a una combinación de atributos técnicos, lectura de juego y perfil mental. Pero, ¿por qué Clara Serrajordi sí, y por ejemplo Irune Dorado (madridista, misma edad, misma posición y similar proyección) no?

Irune ha sido ya titular en el primer equipo en un partido de Liga y es habitual en las convocatorias, además de ser una jugadora a la que Sonia conoce perfectamente, pues fue su gran apuesta cuando fue entrenadora del cadete del Real Madrid Femenino. Le dio galones desde el primer día y a base de trabajo, la convirtió en la piedra angular de su equipo. Quizá con esas pequeñas decisiones, la nueva seleccionadora esté dando pistas sobre hacia dónde quiere ir (o hacia dónde le conviene ir, para evitar líos).

Irune es solo una de las jugadoras que el Real Madrid ha fichado procedentes de la cantera del Atlético de Madrid. Pero hay muchas más, es casi una rutina: Sofia Fuente, Belén de Gracia, Andrea Colomina, Raquel Zuazo, Abril, Lucía Hernández, Raquel Íñigo, Paula Rubio, Carla Camacho y este año, entre otras, Camino Cuerva.

En la primera jornada de Liga del equipo cadete del Real Madrid Femenino esta temporada, Camino fue alineada. Pero el club no revisó si acumulaba alguna sanción de la campaña anterior. La venganza de la entidad rojiblanca, que se toma como una afrenta y un ataque constante que el club blanco le birle talento de su cantera, no se hizo esperar. Como el Atlético sí sabía que su exfutbolista arrastraba castigos sin cumplir, esperó agazapado a que se jugara el encuentro entre el Nuevo Boadilla y el Real Madrid por si se daba el despiste burocrático, la alineación indebida, y luego lo puso en conocimiento del rival blanco.

A partir de ahí, llegó la reclamación y el procedimiento sancionador contra el Real Madrid. Un Cheryshev de manual. El comité de competición atendió la demanda y resolvió el asunto con una victoria de 3-0 para las de Boadilla por alineación indebida de las blancas.