FÚTBOL / SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA

Sonia Bermúdez debuta con Jenni de vuelta y un título en juego

La seleccionadora estrena su andadura con unas exigentes semifinales ante Suecia para defender su corona en la Liga de Naciones

Eva Navarro: «Creo que ninguna jugadora ha influido en la destitución de Tomé»

La seleccionadora Sonia Bermúdez, durante el entrenamiento de este jueves
Daniel Cebreiro

Málaga

Son tres meses los que han transcurrido desde el último encuentro de la selección española femenina, en el que se le escapó la Eurocopa ante Inglaterra en los penaltis, pero mucho ha cambiado desde entonces. Hoy vuelve a escena la vigente campeona del mundo ... y lo hace con nueva seleccionadora. La etapa de Sonia Bermúdez al frente del combinado español tiene su punto de partida este viernes en La Rosaleda (20.45, Teledeporte) con el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

