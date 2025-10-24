Sonia Bermúdez debuta con Jenni de vuelta y un título en juego

Son tres meses los que han transcurrido desde el último encuentro de la selección española femenina, en el que se le escapó la Eurocopa ante Inglaterra en los penaltis, pero mucho ha cambiado desde entonces. Hoy vuelve a escena la vigente campeona del mundo ... y lo hace con nueva seleccionadora. La etapa de Sonia Bermúdez al frente del combinado español tiene su punto de partida este viernes en La Rosaleda (20.45, Teledeporte) con el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

Cinco años después de colgar las botas y poner fin a dos décadas de carrera, en la que hubo 63 internacionales y 35 goles con la camiseta de España, la entrenadora vallecana afronta el gran reto de su breve trayectoria por los banquillos. Un recorrido que empezó en el equipo cadete del Real Madrid y prosiguió en las categorías inferiores de la RFEF, que confió en una mujer de la casa como Bermúdez para suplir a Montse Tomé, no renovada después de la derrota en la final de la Eurocopa.

Su puesta en escena tendrá lugar en La Rosaleda, el estadio que vio la primera piedra de la era de Luis de la Fuente al frente de la selección masculina. «Ojalá tengamos esa misma suerte», sostuvo ayer Bermúdez, que mantiene la línea de apenas pronunciarse sobre nombres propios y emplazar a los demandantes al día del encuentro. Sí desveló que están disponibles las 23 futbolistas, incluida una Alexia Putellas que no se entrenó con el resto del grupo al comienzo de la semana por unas molestias en el cuádriceps, que tanto Jenni como el resto del equipo está feliz y que su objetivo respecto a un juego de España «reconocible en todo el mundo» será «meter pequeños matices para seguir ganando títulos».

Una objetivo para que el que la nueva seleccionadora quiso reclutar dos nombres de sobra conocidos como son Jenni Hermoso y Mapi León. La delantera del Tigres, que dejó de contar para Tomé, vuelve un año después de sus últimos minutos con la camiseta de España con una gran racha goleadora en lo que va de liga mexicana, mientras que la central del Barcelona, indiscutible cuando está sana, retorna a la selección tres años después del motín de las 15, del que era una de las pocas que no había mostrado su disposición a volver.

Una buena noticia para Irene Paredes, que mantendrá el brazalete de capitana rodeada por el mismo grupo de la Eurocopa. «Son dos compañeras que no habían estado por motivos totalmente diferentes. Las dos están felices. Jenni lo ha pasado muy mal. A la vista está, tiene una sonrisa permanente, lo que significa para ella estar en la selección. Sé lo que ha sufrido y lo que trabaja en el día a día. Respecto a Mapi, contenta de que haya decidido querer estar. Son dos personas que suman y aportan», sostuvo ayer la central del Barcelona.

El reto para comenzar esa nueva etapa con Bermúdez al frente trae un título entre manos. Una Liga de Naciones en la que España defiende corona y cuyo escollo para avanzar a la final es Suecia, tanto esta tarde como dentro de cuatro días en la vuelta en Gotemburgo. Toda una potencia, actualmente tercera en el ranking FIFA liderado por las españolas, cuyo camino en la Eurocopa concluyó de la misma forma que las de Tomé -derrota ante Inglaterra en penaltis- aunque en cuartos, pero que, aun poniendo en aprietos al combinado nacional siempre que se miden, ha sucumbido en los tres recientes enfrentamientos, el primero de ellos debido al agónico gol de Olga Carmona que metía a España en la final del Mundial. Todos ellos triunfos del pasado que nada cuentan desde hoy, día uno en la etapa de Sonia Bermúdez.