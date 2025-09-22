Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025: mejor jugador, mejor jugadora y mejor entrenador

Este lunes 22 de septiembre se entrega el Balón de Oro 2025, cuya ceremonia tiene lugar, como viene siendo habitual en los últimos años, en el Théâtre du Châtelet de París. Son 30 los jugadores aspirantes a suceder en el trono a Rodri Hernández (Manchester City) y Aitana Bonmatí (Barcelona) como últimos ganadores en la categoría masculina y femenina.

Aunque es cierto que es un secreto a voces que Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para llevarse este prestigioso galardón que siempre puede guardar alguna sorpresa en su veredicto final. En el lado femenino las favoritas de esta edición son Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que lo han ganado ya en dos ocasiones, así como Caroline Graham, compañera noruega de las españolas en el Barcelona, y las jugadoras del Arsenal, la española Mariona Caldentey y la inglesa Alessia Russo.

Este galardón, que reconoce al mejor jugador o jugadora de la pasada temporada, tiene en cuenta aspectos como el rendimiento individual, los goles anotados, la importancia que ha tenido para su equipo y/o selección como como los títulos cosechados durante el último año.

Leo Messi, con ocho, lidera con claridad la clasificación histórica de quienes han alzado más veces este trofeo. Le sigue Cristiano Ronaldo con cinco entorchados; Michel Platini, Marco van Basten y Johan Cruyff tienen tres, mientras que Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge fueron ganadores en dos ocasiones. Karim Benzema, Luka Modric, Zinedine Zidane, Luis Figo o Ronaldinho son otros ilustres que están en la famosa lista de ganadores.

En categoría femenina el Balón de Oro empezó a entregarse en 2010 y desde entonces ha habido cuatro años en los que no se ha otorgado. El palmarés de las españolas es mucho mejor que en el masculino, ya que las cuatro últimas ediciones han sido para Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y 2024).

Anteriormente, lo ganaron Marta Vieira (2010), Homare Sawa (2011), Abby Wambach (2012), Nadine Angerer (2013), Nadine Kebler (2014), Carli Lloyd (2015), Ada Hegerberg (2018) y Megan Rapinoe (2019).

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2024 por categorías

En esta 68ª edición del Balón de Oro se entregan varios premios divididos por categorías: Balón de Oro Masculino, Balón de Oro Femenino, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo al Club Masculino del Año y Trofeo al Club Femenino del Año.

Nominados al Balón de Oro Masculino Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Stade Rennais)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Viktor Gyökeres (Sporting CP)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Manchester United)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Benfica)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro Femenino Sandy Baltimore (Chelsea)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Sofia Cantore (Juventus)

Steph Catley (Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)

Emily Fox (Arsenal)

Cristiana Girelli (Juventus)

Esther González (NJ/NY Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Amanda Gutierrez (Sevilla FC)

Lindsey Horan (Olympique de Lyon)

Chloe Kelly (Manchester City)

Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

Clara Mateo (Paris FC)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Claudia Pina (FC Barcelona)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Caroline Weir (Real Madrid)

Leah Williamson (Arsenal)

En la edición de 2024, Lamine Yamal se llevó trofeo Kopa, un galardón que hace referencia al mejor jugador joven del mundo tras una espléndida temporada culminada con su papel clave en la Eurocopa conquistada por España.

Nominados al Trofeo Kopa Ayyoub Bouaddi (Lille)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Estevao (Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (AFC Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora 8Porto)

Joao Neves (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

En la edición de 2024, Emiliano 'Dibu' Martínez se llevó su segundo Trofeo Yashin como mejor portero de la temporada.

Este prestigioso premio, que lleva el nombre de la leyenda soviética Lev Yashin, es el máximo reconocimiento individual para un guardameta en el mundo del fútbol.

Nominados al Trofeo Yashin Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Olympique de Lyon)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter de Milán)

La temporada pasada, Carlo Ancelotti se llevó el Trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador después de levantar la Champions League y LaLiga con el Real Madrid, superando en las votaciones a Xabi Alonso, segundo clasificado tras su histórica campaña con el Bayer Leverkusen.

Nominados al Trofeo al Entrenador Masculino del Año Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Por su parte, la inglesa Emma Hayes fue reconocida como la mejor entrenadora tras su exitosa etapa en el Chelsea, antes de tomar las riendas de la selección femenina de Estados Unidos.

Nominados/as al Trofeo al Entrenador Femenino del Año Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brasil)

Justine Madugu (Nigeria)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

El Trofeo al mejor equipo del mundo, entregado durante la gala del Balón de Oro, vuelve a coronar en 2025 al mejor club de la temporada.

Nominados al Trofeo al Club Masculino del Año FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

PSG

En la edición de 2024, el Real Madrid se llevó el galardón en el masculino y el Barcelona fue premiado en el femenino.

Nominados al Trofeo al Club Femenino del Año Arsenal

FC Barcelona

Chelsea

OL Lyones

Orlando Pride

Puede seguir la gala del Balón de Oro 2025 y la entrega de premios en abc.es.