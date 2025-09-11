Los árbitros reconocen que han favorecido al Barça y al Atlético

Raíllo, defensa del Mallorca, tendido en el suelo justo antes del gol de Ferran

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estrenó este jueves un espacio audiovisual llamado «Tiempo de Revisión» en el que. mediante la publicación de un vídeo, analiza algunas de las jugadas polémicas producidas en las ligas de Primera y Segunda masculina y Primera femenina.

Según el comunicado de la propia RFEF, «las jugadas, con un valor didáctico y formativo, serán seleccionadas previamente por un Comité de Asesores formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera junto al exfutbolista Fernando Morientes».

En esta primera entrega, Marta Frías, portavoz del CTA, repasa siete acciones correspondientes a las primeras tres jornadas de Primera y Segunda masculina.

Jornada 1: Mallorca - Barcelona

Munuera Montero, árbitro del encuentro, dio por válido el gol de Ferran pese a que Raíllo, defensa local, estaba tirado en el suelo tras recibir un balonazo a disparo de Lamine Yamal:

«La norma es clara. Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador. Ante cualquier sospecha de conmoción, el árbitro debe detener el juego de inmediato. El golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante. Solo si el gol hubiera llegado justo tras el impacto hubiera sido válido. Por tanto, la decisión correcta hubiera sido parar el juego», afirma el CTA.

Jornada 2: Levante - Barcelona

Hernández Hernández, colegiado del partido, pitó penalti a favor del Levante por mano de Balde dentro del área:

«Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. Parte de una posición baja y cuando el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto. No es una posición natural. Aumenta de forma voluntaria el espacio que ocupa. El árbitro señala acertadamente penalti. Evita un tiro claro a portería».

Jornada 3: Alavés - Atlético

Partiendo de clara posición de fuera de juego (Sivera, portero del Alavés había salido a despejas y solo había un defensa local detrás del balón), Giuliano Simeone marcó gol. González Fuertes lo dio por válido y el VAR tampoco advirtió el error:

«El delantero que marca está en posición ilegal. El VAR centra su revisión en una posible mano, pero no atiende la posición de fuera de juego. El gol no debió subir al marcador. El sistema de fuera de juego semiautomático interpretó de manera incorrecta el despeje y la posición del portero del Alavés».

Jornada 3: Real Madrid - Mallorca

Sánchez Martínez anuló un gol marcado por Güler, centrocampista turco del Real Madrid. El balón le había dado en la mano, posteriormente disparó a puerta, despejó el cancerbero del Mallorca y en el inmediato y segundo remate, también obra de Güler, la pelota acabó en la red:

«La norma dice que un gol será anulado si es inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental. En esta jugada, y aunque se trate de un segundo disparo, por el escaso tiempo que pasa (desde que el balón pega en la mano de Güler) y cómo se produce, forma parte de la misma acción. La anulación final es la decisión correcta»