Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

El árbitro cesado por insultar a Klopp se declara culpable por una foto «indecente» a un menor

Inglaterra

Casi un año después de ser suspendido por llamar «gilipollas» y «arrogante» al que fuera técnico del Liverpool, el excolegiado confiesa ante la Justicia

«Soy gay, pero oculté mi sexualidad en el machista mundo del fútbol»

Rifirrafe entre Prieto Iglesias, jefe del VAR, y Clos Gómez, su antecesor: «¿Cómo subiste tú a Primera?»

David Coote
David Coote X
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La carrera como árbitro de David Coote, natural de Nottingham e hijo de un célebre jugador de cricket del mismo nombre, terminó de forma fulminante en diciembre de 2024, sólo un mes después de que viese la luz un vídeo en el que ... aparecía insultando al que fuera técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Aquellas imágenes provocaron una investigación del PGMOL, el organismo que gestiona los árbitros en Inglaterra, que no solo terminó en su cese, sino que lo lanzó a una continua espiral de polémicas y malas noticias que alcanza su clímax con el reconocimiento ante el juez de haber tomado una «imagen indecente» de un menor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app