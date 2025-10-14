El árbitro cesado por insultar a Klopp se declara culpable por una foto «indecente» a un menor

La carrera como árbitro de David Coote, natural de Nottingham e hijo de un célebre jugador de cricket del mismo nombre, terminó de forma fulminante en diciembre de 2024, sólo un mes después de que viese la luz un vídeo en el que ... aparecía insultando al que fuera técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Aquellas imágenes provocaron una investigación del PGMOL, el organismo que gestiona los árbitros en Inglaterra, que no solo terminó en su cese, sino que lo lanzó a una continua espiral de polémicas y malas noticias que alcanza su clímax con el reconocimiento ante el juez de haber tomado una «imagen indecente» de un menor.

«Quiero disculparme con cualquiera que haya ofendido con mis acciones. Reconozco que no estuvieron a la altura de lo que se espera de un árbitro de primer nivel y lamento profundamente haber dicho lo que dije. Soy un ser humano que cometió un error en un momento del que ahora me arrepiento profundamente», declaró sobre las imágenes que lo precipitaron todo.

«Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán gilipollas, joder», dijo sobre Klopp sin percatarse de que todo quedaría grabado. Unas imágenes que entraban en profunda contradicción con su labor como juez en la Premier League.

El cese fue un golpe duro para Coote, agravado por el hecho de que en el transcurso de las investigaciones del PGMOL, surgieron otras imágenes del árbitro consumiendo droga en un hotel de Alemania un día después de ser asistente de VAR en el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa entre Francia y Portugal.

Drogas como vía de escape

Tras su despido, Coote tomó la palabra en una entrevista con 'The Sun', en la que recordó todos esos momentos. «Cuando era un árbitro joven, escondí mis emociones y también escondí mi sexualidad. Y eso me ha llevado a toda una serie de comportamientos», explicó. «Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición, pero no estoy contando una historia auténtica si no digo que soy gay y que he tenido verdaderas dificultades para ocultarlo».

Para Coote, esa presión por ocultar su orientación sexual influyó en sus actos y en la caída en las drogas tanto como la de la sobrecarga del calendario y el rendimiento. «No me reconozco en el video de la cocaína. No puedo identificarme con lo que sentí en ese momento, pero así era yo. Estaba luchando contra el horario y no había oportunidad de parar. Y entonces me encontré en esa posición: escapando».

«He recibido abusos profundamente desagradables durante mi carrera como árbitro y añadirle mi sexualidad habría sido realmente difícil», explicó, reconociendo que la droga «era una de las vías de escape que tenía. Simplemente me permitía escapar del estrés, del trabajo».

Ahora, tiempo después de todos aquellos hechos y de su entrevista en 'The Sun', se abre un nuevo frente para el excolegiado, de 43 años, por algo que sucedió con anterioridad. Porque recientemente se ha conocido que David Coote se declaró culpable ante la Justicia de haber creado una «imagen indecente» de un menor.

Los hechos habrían tenido lugar el 2 de enero de 2020, cuando todavía era árbitro en activo en el fútbol de élite inglés, y el cargo de crear una imagen indecente se refiere a actos como descargar, compartir y guardar material de este tipo.

Tras declararse culpable ante el Tribunal de la Corona de Nottingham, este le concedió la libertad condicional hasta que tenga que volver a comparecer el próximo 11 de diciembre.