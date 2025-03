Víctor Font, estigmatizado por el desmarque de Xavi

Víctor Font (socio 67.970) fue el tercer candidato en depositar su voto en la urna. Visiblemente relajado , el candidato acudió acompañado por su esposa y depositó su voto a las 11:30 horas, horaria establecido por el club. Al igual que los otros dos candidatos, Font votó en la mesa 17, en Tribuna junto al palco, y aprovechó para pedir participación. «Es un gran momento para pasar página. Económica y deportivamente podemos dar solidez y aportar nuestras ideas al club», aseguró Font, que insistió en el mensaje que ha ido repitiendo a lo largo del proceso electoral: «Son las elecciones más importantes de la historia contemporánea del club . Es muy importante que se vote, parece que hasta el momento esta habiendo una gran participación», ha señalado refiriéndose a los primeros datos. Y es que a las once de la mañana habían acudido a las urnas 3.557 socios, lo que supone un 3,22 por ciento del censo con derecho a voto. A ello hay que sumar los votos por correo. Todo ello asciende a 24.220 votos, es decir, un 21,9 por ciento .

Víctor Font (12-8-1972, Granollers) es un empresario confundador de Delta Partners Group. El candidato lleva mucho tiempo preparándose para suceder a Bartomeu. Fundó 'Sí al futur' hace más de cinco años tras descartar presentarse en los últimos comicios porque no se sentía preparado aún. Font basa su proyecto en un organigrama solvente en el que destacan personalidades en sus áreas como Toni Nadal, Toni Bassas y el prestigioso traumatólogo Ramon Cugat . No obstante, Font se ha visto perjudicado precisamente por el desmarque de Xavi Hernández a formar parte de el proceso electoral cuando era el nombre anunciado por el candidato para liderar el proyecto deportivo. Piedra angular de su proyecto, Xavi emitió un comunicado para asegurar que se quedaba en Qatar hasta la disputa del Mundial. También sufrió el desmentido de Jordi Cruyff o la advertencia de Gerard Piqué para que no utilizara su nombre en beneficio propio en las redes sociales. No obstante, su primer desliz se produjo en verano cuando aseguró que Koeman no seguiría el próximo año aunque ganara el triplete palabras que tuvo que matizar. Una de las grandes aportaciones del candidato es fomentar la participación del socio en todos los aspectos del club implementando tecnología . Font ha tratado de polarizar las elecciones en un enfrentamiento con Laporta, sin tener demasiado en cuenta a Toni Freixa, con la intención de lograr todo el voto indeciso y contrario al expresidente . Ha ido perdiendo enteros a lo largo del proceso electoral, castigado en el cuerpo a cuerpo de los escasos debates que se han celebrado.