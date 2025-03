Los tres escenarios posibles tras la reunión entre el padre de Leo Messi y Bartomeu

El caso Messi vivirá este miércoles uno de sus capítulos más trascendentales. El padre y representante del jugador, Jorge Messi, se encuentra desde esta mañana en Barcelona para tratar el futuro de su hijo, que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana. El de hoy será el primer encuentro entre las dos partes desde que se conociera públicamente el deseo de Messi de irse de la Ciudad Condal.

Las posturas ahora mismo no pueden estar más alejadas. El entorno del jugador, aconsejado por su equipo legal, defiende que Messi es libre de firmar con quien quiera atendiendo a una cláusula de su contrato por la que podría decidir marcharse al término de la temporada 2020-21. Sin embargo, en el Barcelona no opinan lo mismo y aseguran que sigue vinculado al club y su libertad vale 700 millones. No niegan la existencia de esta cláusula, que sí que existe, sino que ponen en duda su vigencia al decir que era válida hasta el pasado 10 de junio.

Así las cosas, ambas partes tratarán de acercar posturas a fin de solucionar la situación, si bien Messi se mantiene firme en su idea de salir del club y el Barcelona no quiere otra cosa que renovar a su estrella. Mientras tanto, los clubes que pretenden hacerse con el jugador empiezan a temer que su contratación no pueda cerrarse por la falta de entendimiento entre el Barcelona y Messi, lo que podría desembocar incluso en una batalla legal . Sin garantías, ninguna entidad quiere arriesgarse a tener que pagar luego un precio no estipulado en un principio.

Por eso la reunión de hoy se antoja tan fundamental, siendo tres los escenarios posibles tras la misma:

Messi es libre para negociar

Se impone el criterio del clan Messi y se hace valer la presunta cláusula del contrato del argentino por la cual sería libre desde el envío del burofax. Todo hace indicar que esta opción es la más remota, pues el Barcelona no se plantea la salida de su estrella, y mucho menos gratis. Sin embargo, si lo que defiende el equipo asesor del futbolista es verdad, Messi estaría en disposición de negociar con cualquier club y, por tanto, ya no formaría parte de la plantilla azulgrana.

Continuidad, ¿y renovación?

Bartomeu se hace fuerte en su posición y obliga a Messi a continuar al menos un año más en el Barcelona. Los 700 millones de su cláusula son inasumibles por ningún club y al diez azulgrana no le queda más remedio que resignarse y consumir su último año de contrato. En marzo, previsiblemente con una nueva directiva, quizá se abriría la puerta a una última renovación.

Obligados a negociar

El padre de Messi explica al club que su hijo no volverá a vestir de azulgrana y Bartomeu se niega a dejarle marchar gratis. Antes de que se rompa la cuerda y pierdan ambos -Messi en la grada todo el año cobrando 50 millones-, el club se ve obligado a ponerle un precio. Entonces, y solo entonces, los clubes que pretenden al argentino tendrán que hacer números. El Manchester City es el favorito -se habla de una oferta de 100 millones y tres jugadores-, pero otros como el PSG e incluso la Juventus de Cristiano también siguen de cerca la situación.