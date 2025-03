El sueño de Ancelotti para su Everton

No tiene cabida en el Barcelona. Umtiti, Piqué y Lenglet le cierran el paso . Jean-Claire Todibo llegó al club azulgrana como una joven promesa que encajaba a la perfección en su estilo de juego y solo costó un millón de euros , cifra irrisoria para un central que prometía liderar la zaga en el Camp Nou. No obstante, la necesidad de ingresar dinero con el que afrontar los fichajes y refuerzos de la próxima temporada le colocan en la puerta de salida. Además, no acaba de convencer a Quique Setién , que prefiere futbolista de rendimiento inmediato para alcanzar los objetivos fijados. Esta temporada se le cedió al Schalke , con una opción de compra de 25 millones que el club alemán no está dispuesto a hacer efectiva.

El futbolista tiene un gran mercado en Inglaterra, Alemania e Italia, y el Everton es uno de los clubes que más en serio están dispuesto a apostar por él. Sus 20 años, su proyección. De hecho, Carlo Ancelotti está insistiendo a su club para que puje por el defensor. El técnico italiano quiere que los dirigentes del Everton aprovechen la buena sintonía existente con el Barcelona para cerrar un traspaso beneficioso para las tres partes . André Gomes, Yerry Mina y Lucas Digne son jugadores que han fomentado la buena entente entre ambas entidades y que podría prorrogarse ahora con la llegada de Todibo a Goodison Park. A pesar de ello, el Barcelona no estaría receptivo a rebajar el p recio de 25 millones con el que han tasado al futbolista y que serían íntegramente de beneficios, al estar amortizado. El Everton, por su parte, estaría dispuesto a llegar a esta cantidad aunque incluyendo variables

Carlo Ancelotti ha tenido bastante con los once partidos que ha disputado Todibo esta temporada para considerarle como el elemento necesario para apuntalar su defensa. Con el Barça ha jugado 3 encuentros y con el Schalke och o. Según se apunta desde Inglaterra las conversaciones estarían bastante avanzadas a pesar de que el Barcelona está a la espera de que equipos como el Milán, el Bayer Leverkusen o la Roma aumenten la oferta. Desde la dirección deportiva del club catalán también se están planteando la posibilidad de incluir al futbolista en las operaciones con Lautaro o Pjanic para abaratarlas, pero tanto Inter como Juventus ya le han comunicado al Barcelona que priorizan el ingreso económico por encima del trueque.