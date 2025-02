Koeman: «Solo quiero jugadores que quieran estar y dar el máximo»

Ronald Koeman ha ofrecido su primera rueda de prensa. El presidente Josep Maria Bartomeu le presentó de forma oficial después de que estampara su rúbrica en el contrato que deberá ligarle hasta el 30 de junio de 2022, aunque el segundo y último año estaría supeditado a la voluntad del nuevo presidente, que será escogido en las elecciones que se celebrarán durante la segunda quincena de marzo. El holandés explicó sus primeras intenciones y los objetivos que se ha marcado para esta próxima temporada . Poco antes había mantenido un almuerzo de trabajo en un restaurante de Barcelona con Bartomeu, el CEO Oscar Grau, el directivo Javier Bordas y el nuevo secretario técnico Ramón Planes.

«Hoy se cumple un sueño para él. Fue la piedra angular del proyecto que construyó Johan Cruyff. Los éxitos recientes del Barcelona se basan en Guardiola, Vilanova, Luis Enrique, Valverde... pero la ilusión la ponemos ahora en Koeman. Estaba escrito desde hace mucho tiempo que entrenaría al primer equipo del Barcelona . Es el momento óptimo para su llegada», explicó el presidente, que destacó que «el momento era complicado». Destacó el carácter y el carisma del técnico. « No son momentos fáciles y no solo por la pandemia. La situación deportiva es mala. Un año en blanco tras el que tenemos que construir una nueva era y creemos que con Koeman nos irá bien», añadió.

«Hoy es un día es para estar muy feliz y orgulloso. Todo el mundo sabe lo que es el Barça para mi. Es mi casa y tener la oportunidad de entrenar un club como éste es un reto. Hay calidad para poder exigir el máximo de los resultados. A partir de ahora vamos a trabajar fuerte. Hay que hacer cambios . La imagen del otro día no es la que queremos y tenemos que recuperar el prestigio. El Barcelona aún es el club más grande del mundo», explicó Koeman en sus primeras palabras como nuevo entrenador. Un mensaje de optimismo antes de someterse a las preguntas de la prensa. Empezó explicando el sello futbolístico que quiere darle al equipo: « Soy holandés y los holandeses quieren tener el balón siempre antes que correr detrás de él . He aprendido de muchos entrenadores. Siempre ha habido una gran conexión entre el Barcelona y Holanda. Soy el décimo entrenador holandés del club . La conexión existe y el fútbol es para disfrutar, es lo primero que le diré a los jugadores».

«No me gusta hablar de los jugadores. A partir de hoy hay que buscar lo mejor para el club. Hay jugadores con una cierta edad que podéis tener alguna duda sobre su rendimiento pero hay que tener un respeto . Hay que buscar los mejor para el equipo pero si hay que tomar decisiones se van a tomar y vamos a trabajar para ello», explicó cuando se le cuestionó sobre qué bajas pretendía dar. Tumben se le preguntó sobre Messi: «No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo y siempre le quieres tener en tu equipo y no en el contrario. Me encanta trabajar con Messi porque siempre saca los partidos. Estaré contentísimo si quiere quedarse . A partir de hoy vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. En el caso de Messi ojalá siga más años aquí», apuntó. «Lo que le diré es privado. Intercambiaremos opiniones y veremos qué es lo que quiere él y que es lo que busco yo. Le falta un año de contrato y es jugador del Barcelona», añadió.

«Un jugador cuando tiene 31 o 32 años no está acabado. Depende del hambre que tenga el jugador y que dé lo máximo al club. Hablaré con los jugadores porque solo quiere trabajar con jugadores que quieran estar en el equipo », suavizó sobre sus declaraciones en las que apuntaban a su intención de regenerar la columna vertebral del equipo. « ¿Luis Suárez? ¿Si seguirá? No me gusta hablar de los jugadores y primero es tratar con ellos directamente». «Coutinho es jugador del Barcelona. Sé que a partir de ahora tengo más tiempo para conocer a los jóvenes que hay. Es un momento para dar posibilidades a los jóvenes y no tenemos miedo de apostar por ellos . Hay que tener equilibrio entre los jóvenes, que dan intensidad m y los más experimentados. Eso es lo que tal vez le falta al equipo, más intensidad», añadió.