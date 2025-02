Los deberes de Koeman

Muchos son los méritos y virtudes de Ronald Koeman, que le han permitido ser el escogido para liderar el proyecto de transición de Bartomeu. Su vínculo con Cruyff , su conocimiento del club, el visto bueno de la grada, su apuesta por el juego ofensivo de toque, control y posesión, y su fuerte carácter y determinación, algo que ya demostró cuando ficho por el Valencia en 2007 y no dudó en cargarse a los pesos pesados del vestuario che: Cañizares, Albelda y Angulo.

Aterriza ahora en el Camp Nou con unos objetivos claros: liderar la regeneración de la plantilla y purgar el vestuario de lo que Cruyff denominó como «vacas sagradas» , es decir, aquellos futbolistas que ostentaban la mayor jerarquía. No le temblará el pulso porque «nosotros somos holandeses y no tenemos miedo a poner gente joven, estamos acostumbrados», explicaba en enero de 2019 en Catalunya Radio. «Siempre digo que cuando tengo un jugador de 30 años y otro de 22 años, con el mismo rendimiento, pongo al de 22 porque eso es futuro. Hay que poner gente de casa si tiene la calidad », añadía para reforzar su tesis. No lo tendrá fácil porque se enfrenta a un grupo que ha escrito la historia reciente del club, aunque se siente reforzado por una estrepitosa eliminación en la Champions que se une a la de Roma y Liverpool. La masa social le apoyará en una decisión que afectará a jugadores emblemáticos como Piqué, Alba, Busquets o Luis Suárez , todos ellos claros exponentes de un fin de ciclo.

«En Valencia no fue fácil, han cambiado muchas veces de director deportivo por algo, pero a veces hay que cambiar. Lo mismo puede pasar en el Barcelona. Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años , Piqué tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años... Les quedan todavía unos años, sí, pero después, ¿qué? Hay que cambiar porque son posiciones importantes en el equipo, toda la columna vertebral. Tendrás portero, pero no tendrás central, pivote, delantero centro ni a Messi . Entonces, buena suerte», radiografío hace un año y medio. El tiempo le ha dado la razón. Además, se les une en el caduco grupo Jordi Alba, Ivan Rakitic y Arturo Vidal.

De su filosofía se desprende que el relevo para Riqui Puig, De Jong, Araujo o Ansu Fati ha llegado pero la complicación surge por la rémora económica de unos contratos sobredimensionados y de larga duración. Es cierto que Gerard Piqué puso su continuidad a disposición del club tras la humillación ante el Bayern («si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme y en dejarlo, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo »), pero se presume complicado que el Barcelona pueda acometer una remodelación global por varios motivos. El primero es que varios de los futbolistas de los que quiere prescindir no tienen un relevo y no hay dinero para fichar. El segundo es que será complicado forzar una salida de estos jugadores y que dejen réditos en las arcas porque sus fichas son desorbitadas y pocos clubes pueden asumirlas. Además, su imagen se ha devaluado tras su lamentable actuación en la Champions League.

El tercer motivo, y principal, es que todos los jugadores tienen contrato en vigor y echarles costaría unos 100 millones de euros . Se antoja imprescindible que el Barcelona negocie la salida de los descartados para que el impacto sea el mínimo posible en la economía del club, ya bastante tocada por la crisis del coronavirus y el considerable descenso de ingresos. Por poner dos ejemplos, Jordi Alba y Busquets acabarían su vinculación con el Barcelona con 35 años , ya que renovaron hasta 2024 y 2023, respectivamente. Hasta entonces deberán percibir casi 30 millones el centrocampista y más de 20 millones el lateral. Unas cantidades que se antoja muy complicado que puedan perdonar atendiendo a la presión que ambos realizaron cuando negociaron su renovación. Igual de difícil será pretender que Arturo Vidal perdone un euro de los 10,5 millones fijos que percibe de ficha cuando el pasado invierno denunció al club ante la comisión mixta de la Liga y la Federación por unos bonos que creía impagados.

Cláusula liberatoria

La renovación de un proyecto es costosa. De entrada el Barcelona ha tenido que finiquitar a Quique Setién y ahora deberá indemnizar a la KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) con una cantidad que oscilará entre los cuatro y los cinco millones de euros , ya que Koeman tenía contrato en vigor con su Federación. Aunque se creía que existía una cláusula liberatoria si llegaba la oferta del club catalán, lo cierto es que deberá desembolsar esta cantidad después de la negociación que mantuvo Oscar Grau con sus responsables el pasado lunes y el propio Koeman ayer por la mañana. Este ha sido el motivo por el que se está retrasando el anuncio oficial del neerlandés como nuevo técnico del club. Alfred Schreuder , que fue ayudante de Ten Hag en el Ajax la temporada pasada, será el ayudante e Koeman y el encargado de preparar la estrategia.