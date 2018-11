Selección española Luis Enrique: «No tomo decisiones por el clamor popular» El técnico asturiano se enfrenta a una rueda de prensa centrada en su decisión de convocar por primera vez a Jordi Alba

Luis Enrique ha tenido que afrontar, muy a su pesar, una rueda de prensa casi monotemática, centrada como no podía ser de otra forma en Jordi Alba, la gran novedad en la convocatoria de la selección nacional para los partidos ante Croacia y Bosnia.

La ausencia del lateral en las dos primeras listas del asturiano ha provocado que su presencia en ésta llame poderosamente la atención. Obvio que se quieran conocer los motivos, por más que Luis Enrique se empeñe en normalizar una situación que no lo es tanto: «No ha cambiado nada respecto a las otras veces. Me he santado aquí de la misma manera. No tengo ningún problema personal con ningún jugador. No hay nadie que conozca mejor a Alba que nosotros. Ha jugado más del 80 % de los partidos en los que le he entrenado. Es una decisión profesional, no personal».

El estado de forma de Alba había provocado en los últimos días un aumento de la presión popular en favor de su presencia en la selección. Incluso varios jugadores del Barça, como Piqué o Sergi Roberto se habían pronunciado al respecto. Luis Enrique, sin embargo, se declara ajeno a esas opiniones: «No tomo decisiones por el clamor popular o por lo que piense menganito o fulanito. Tomar decisiones una de las cosas mñas difíciles. Tienes que tener las cosas claras. No hay un momento en el que lo haya decidido».

Asegura Luis Enrique que no hay nada personal con Alba, así que nadie piense en alguna imagen morbosa en la llegada de los internacionales a Las Rozas del próximo lunes: «No tengo que normalizar nada con Jordi Alba. Vendrán todos cuando vengan. Les saludaré, les daré la bienvenida y no tengo nada que aclarar. Vendrá gente nueva que saludaré. Mi trabajo es tomar decisiones y no verme afectado con mi relación personal con los jugadores. Los futbolistas lo tienen que entender».

La rueda de prensa de Luis Enrique ha seguido por esos mismo derroteros durante algún rato, lo que ha provocado el cansancio del seleccionador: «Ya he contestado a bastantes preguntas sobre Jordi Alba, ¿no?». Ese hartazgo, sin embargo, no ha impedido que el seleccionador bromeara en la pregunta que cerró la comparecencia: «¿A qué jugador le gustaría parecerse de esta selección?», le preguntaron. «A Jordi Alba, aunque yo soy un poquito más alto», respondió con sorna Luis Enrique.

Sobre el partido ante Croacia, decisivo para conocer si España acude a la Final Four de la Liga de Naciones, Luis Enrique espera un encuentro muy distinto al que se vivió en la goleada de Elche: «No va a tener nada que ver lo que nos vamos a encontrar en Zagreb con lo que vivimos en Elche. El de Croacia es un partido muy bonito de preparar y de jugar. Hay que ganar. Dependemos de nosotros y la dificultad es máxima. Para nosotros va a ser una prueba maravillosa. Tendremos un ambiente hostil ante una selección molesta por la goleada del anterior partido».