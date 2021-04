Real Madrid-Barcelona El lamento de Piqué al árbitro y el reproche de Modric: «A rajar ahora, ¿eh?» El central azulgrana, que no jugó el clásico, saltó al césped para recriminar al colegiado que no añadiera más minutos extra

El Fútbol Club Barcelona no salió satisfecho de su primer clásico en el estadio Alfredo di Stéfano. Además de por la derrota ante el eterno rival, importante de cara a sus aspiraciones ligueras, el conjunto azulgrana se lamentó amargamente por un supuesto mal arbitraje de Gil Manzano. Ronald Koeman, en un mal gesto tras el pitido final, señaló al colegiado por no haber señalado penalti de Mendy a Braithwaite en una de las últimas acciones del choque. Y con los equipos enfilando ya los vestuarios, fue Gerard Piqué el que se acercó hasta el juez de la contienda para recriminarle que no hubiese añadido más minutos al descuento.

Pese a no haber jugado ni un solo minuto del clásico debido a su estado físico, el central azulgrana no dudó en acercarse a Gil Manzano para protestar por lo que consideró un tiempo extra escaso. Ni siquiera los intentos del delegado Carlos Naval impidieron el cruce de impresiones: «Estoy hablando, estoy hablando». «Es acojonante, cuatro minutos...», le espetó al árbitro. Este dejó reflejado en el acta del encuentro que acabó amonestando a Piqué por hacerle observaciones técnicas al término del partido.

Reproche de Modric

No fue el único cruce de impresiones de Piqué nada más acabar el choque, pues el madridista Luka Modric le afeó que saltase al césped a criticar al árbitro cuando este se retiraba a los vestuarios.

«Estás esperando para rajar ahora, ¿eh?», le lanzó el centrocampista del Real Madrid al catalán, que preparaba sus lamentos para Gil Manzano. «¡Pero cuántos minutos quieres!», añadió el croata al barcelonista antes de meterse en el túnel de vestuarios del estadio de Valdebebas.