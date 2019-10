Piqué, «orgulloso» del Barça por su oposición a la sentencia del «procés»

Gerard Piqué ha celebrado la posición del Barcelona sobre la sentencia del juicio del «procés», expresada en un comunicado, y se ha declarado orgulloso de pertenecer al club. «Orgulloso de formar parte de este club», escribió el central en inglés en sus redes sociales, en un mensaje vinculado a la mencionada nota del FC Barcelona en respuesta a la sentencia.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS