Última hora en Cataluña y Barcelona | Comienzan las manifestaciones previas a la huelga de mañana

19.05El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que da apoyo económico y logístico a la entidad Iridia-Centro para la Defensa de Derechos Humanos en el servicio de atención a las víctimas de situaciones de violencia, con motivo de las protestas contra la sentencia del «procés». El Centro de Recursos de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona reforzará el servicio gratuito del Centro Iridia para garantizar el acceso a la atención psicosocial y de asesoramiento jurídico, según ha informado en un comunicado el consistorio. Informa Efe.

18.50El Claustro de la Universidad de Lérida (UdL), reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado por 108 votos a favor, 12 en contra y 3 en blanco, un manifiesto de rechazo de las condenas de los políticos catalanes presos y de la «judicialización» de la política. Según han informado desde la UdL, el texto aprobado exige la «inmediata» puesta en libertad de las personas «injustamente presas» y el sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos en curso relacionados con la causa. Informa Efe.

18.31El gobierno ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no habrá impunidad para los responsables de los disturbios de los últimos días en Cataluña y que está dispuesto a actuar «con firmeza» si no se cumple la ley. «Dentro de la ley cabe todo, fuera de la ley creo que (Torra) ya tiene un conocimiento expreso de lo que acontece en un Estado de Derecho», ha subrayado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. Informa Efe.

Manifestantes, esta tarde en Barcelona - Pablo Muñoz

18.25Los jardines de Gracia comienzan a llenarse de independentistas tres cuartos de hora antes de la convocatoria de los CDR. Informa Pablo Muñoz.

18.10Òmnium Cultural, la ANC y otras once entidades han llamado este jueves a proseguir con el ciclo de movilizaciones de rechazo a las condenas por sedición dictadas por el Tribunal Supremo aunque siempre reafirmando su «carácter no violento», pues rechazan los recientes «disturbios y altercados». Estas trece organizaciones han hecho público esta tarde un comunicado ante el cual no han admitido preguntas de los periodistas. Informa Efe.

Usted sí que es un pirómano, sr @Albert_Rivera, y pirómanos es lo último que necesitamos. Ni incendios en las calles ni en la política. https://t.co/8Y6h5W47cl — Ada Colau (@AdaColau) October 17, 2019

17.57La Subdelegación del Gobierno en Granada abrirá, a la espera del informe que elabore la Policía Nacional, un expediente sancionador contra los convocantes de la manifestación celebrada en la noche del miércoles en esta capital andaluza contra la sentencia del «procés». Lo que había sido comunicado y autorizado por la Subdelegación para su celebración fue una concentración y no una manifestación, que fue en lo que finalmente derivó la protesta sin que se produjeran incidentes de importancia. Informa Efe.

17.45El Ayuntamiento de Lérida ha cuantificado en 80.000 euros los daños causados por contenedores quemados en las diversas noches de protestas que están teniendo lugar en ciudad por la sentencia del «procés». Según ha informado este mediodía el alcalde, Miquel Pueyo, en los próximos días también se evaluarán los daños provocados en el mobiliario urbano. Informa Efe.

17.43Tres personas permanecen ingresadas en sendos hospitales de Tarragona, Lleida y Girona, en estado grave o menos grave, heridas durante las protestas de estos últimos días en Cataluña, han informado fuentes del departamento de Salud. El paciente más grave es el que permanece ingresado en el Hospital Josep Trueta, de Girona, a donde llegó tras ser atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) mientras participaba en la Marcha por la Libertad que salió de Girona en dirección a Barcelona. Informa Efe.

17.40Un joven herido en los altercados el miércoles en Lleida contra las detenciones en las protestas por la sentencia del 1-O ha sido operado de un testículo en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. El chico, de 20 años, que fue operado de madrugada, se encuentra bien y será dado de alta previsiblemente este viernes, han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió el miércoles hasta las 23.45 horas a tres personas en Lleida y a 41 en toda Cataluña. Informa EP.

Pablo Casado junto a la canciller alemana, Angela Merkel, hoy en Bruselas - David Mudarra

17.38Casado informa a Merkel y Von der Leyen de la situación en Cataluña. El líder del PP, Pablo Casado, ha informado a la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la canciller alemana, Angela Merkel, de la situación en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el referéndum ilegal del 1-O en los márgenes de la reunión de los líderes del Partido Popular Europeo, según han informado fuentes populares.

17.25El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, expresó hoy su confianza en que se rebaje la tensión que se ha generado en Cataluña desde la publicación de la sentencia del «procés» el pasado lunes, al tiempo que subrayó que España «es un país que se rige en base al Estado de derecho». En una rueda de prensa tras dirigirse a los líderes europeos en una cumbre en Bruselas, Sassoli recalcó que «respeta» la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista catalán. Informa Efe.

17.16El Gran Teatre del Liceu anuncia que la función de mañana de «Turandot» se suspende por, dicen, «motivos de fuerza mayor». Informa David Morán.

17.14Sortu ha denunciado «la brutalidad» con la que, en su opinión, ha actuado la Ertzaintza tras las manifestaciones convocadas en Bilbao y Vitoria, y ha dicho que «el PNV se equivoca en su apuesta por la represión». «Tiene que dejar de emplear la violencia», han afirmado en un comunicado en el que solicitan la «inmediata» libertad de los detenidos en la capital alavesa por cortar las vías del tren, a los que se acusa de desórdenes públicos. Informa Efe.

17.05Un juez de Lleida ha acordado hoy enviar a prisión a uno de los detenidos por los disturbios del pasado martes ante la delegación del Gobierno en esta ciudad, con lo que ya son cinco los independentistas arrestados por las protestas de los últimos días en Cataluña que permanecen en la cárcel. Informa Efe.

16.55Francia, Reino Unido, Portugal y EE.UU. alertan a sus ciudadanos que viajen a Cataluña sobre los altercados. Las embajadas en España de Estados Unidos (EEUU), Reino Unido, Francia y Portugal, entre otros países, han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña, por las protestas callejeras contra las condenas a nueve líderes independentistas por un delito de sedición.

16.47El Observatorio de Violencia Política de Cataluña cree «indispensable» que las autoridades «apoyen sin fisuras»" a las fuerzas de seguridad y que el Govern acabe con la «notoria condescendencia» con los violentos. En un comunicado, este Observatorio, vinculado a Impulso Ciudadano, cuyo presidente es el ex diputado de Ciudadanos José Domingo, ha considerado que una «guerrilla urbana violenta ha tomado las calles de muchas ciudades de Cataluña». Informa Efe.

16.33El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha opinado que el Clásico del 26 de octubre puede jugarse en el Camp Nou y en la fecha prevista porque no habrá «ningún problema» y la afición blaugrana, con respeto y libertad de expresión, demostrará a los «agoreros» que dicen que no se puede jugar que iban equivocados. «Está programado jugar en el Camp Nou, nuestro público va a responder y el partido se celebraría sin ningún problema, respetando a los rivales y a todo. No sé la resolución que va a tomar la federación, y haremos lo que toque, pero este es mi opinión», manifestó Valverde este jueves en rueda de prensa. Informa EP.

Si Urkullu quiere ayudar en Cataluña lo primero que debe hacer es condenar los incidentes violentos y ponerse del lado del Estado de Derecho. Mucha vergüenza de ver a Ibarretxe y Torra cortando una carretera. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) October 17, 2019

16.20Efectivos de la Ertzaintza han protegido este mediodía la Subdelegación del Gobierno en Bilbao ante un grupo de manifestantes que protestaba por la sentencia del «procés». Los concentrados, varios cientos, han llegado a cortar la carretera y rodear la entrada principal del edificio estatal, que ha sido protegida por la Policía Vasca, que ha desplazado al lugar varias furgonetas antidisturbios. Informa EP.

16.02Luis Figo, exjugador del Real Madrid y Barcelona, dijo este martes en un acto celebrado en Madrid que «el fútbol no tiene porque estar en medio de problemas políticos», en referencia al conflicto que rodea el próximo Clásico. «El fútbol, al contrario, tiene que ser una razón para que las cosas funcionen de una forma cercana a los valores del deporte», afirmó el portugués, que añadió que «no creo que al final se vaya a cambiar en este caso la fecha o el local. Se está hablando demasiado ahora de una situación que faltan días para que veamos lo que sucede». En relación a las declaraciones de Xavi Hernández y Pep Guardiola sobre la sentencia del «procés», Figo dijo que «cada uno es libre de opinar lo que quiere y tomar responsabilidades por sus palabras».

ℹ Incidencias en curso por las movilizaciones en Cataluña. Actualización 15:00 h.



Red Convencional:



✅ Restablecida la circulación en Badalona tras la invasión de vías.



❌ Suspendida la circulación entre Tarragona y Reus por la invasión de vías por parte de manifestantes. — Adif (@Adif_es) 17 de octubre de 2019

15.53Welcome to little Spain | Unos vecinos de Lérida reivindican la unidad de España con unas curiosas pancartas en uno de los barrios más populares de la ciudad catalana.

15.47La Policía Nacional cuenta ya con el camión lanza agua de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por si tiene que utilizarlo como dotación antidisturbios para hacer frente a los numerosos incidentes violentos que se están sucediendo desde que el lunes se hizo pública la sentencia del «procés», han informado a Europa Press fuentes policiales.

15.45El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros seis líderes independentistas afirman este jueves en una tribuna en el diario «Le Monde» que la situación en Cataluña requiere una «solución política» basada en la liberación de los presos, la vuelta de los «exiliados» y la autodeterminación. El texto está firmado también por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; tres de sus antecesores, Carme Forcadell, Ernest Benach y Joan Rigol, y los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas.

15.43El líder del PP, Pablo Casado, ha informado a la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la canciller alemana, Angela Merkel, de la situación en Cataluña. «Vengo a Bruselas a hablar bien de España y a decir que estamos en un Estado de Derecho, en el que los jueces, con plena separación de poderes, han hecho cumplir las a través de una sentencia», avanzó el propio Casado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los líderes del PPE previa a la cumbre.

15.37En vídeo | Los Mossos escoltan a un hombre con la bandera de España durante la manifestación de estudiantes en Barcelona.

15.34El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha pedido este jueves a Pedro Sánchez que «deje de actuar como un avestruz y saque la cabeza de la arena» para imponer el «orden» en Cataluña. «Los españoles queremos orden», ha comentado. En esa línea, Maroto también ha expuesto que el Estado debería «tomar el control» de los Mossos para evitar los efectos que puede generar la huelga general, las concentraciones o las quemas de coches.

15.25Decenas de estudiantes han ocupado este jueves durante una hora el Rectorado de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en una «sentada pacífica» en la que los jóvenes han pedido al equipo de gobierno la adhesión del centro a la huelga convocada para este viernes. En un comunicado, el centro ha anunciado la suspensión de las actividades lectivas propias durante la jornada de este viernes, para cuando está convocado un paro por parte de sindicatos y estudiantes, y ha argumentado su decisión aludiendo «a la dificultad que esta comportará para el mantenimiento con la mínima normalidad y seguridad del conjunto de actividades habituales de la universidad».

15.19El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado «firmeza» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para responder a las «gravísimas» afirmaciones «que no se deben tolerar" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante el Parlament, «antes de la situación se complique más». «Está intentando la reincidencia en el golpe a la legalidad y por tanto creemos que el Estado de Derecho tiene que ser firme en su respuesta, antes de que la situación se complique más», ha avisado el líder del PP en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión con los líderes populares europeos previa a la cumbre.

15.10Seat ha acordado un paro técnico de producción en la planta de Martorell (Barcelona) a partir de esta tarde y durante todo el día de mañana, como consecuencia de la huelga general convocada para este viernes y de los cortes de carreteras por las marchas organizadas por las entidades soberanistas. Empresa y sindicatos han decidido este jueves que, para evitar el riesgo de que los trabajadores no pudieran acudir a su puesto de trabajo, y también de que hubiera problemas para recibir suministros, se ha decidido este paro técnico en la producción, según han explicado a Efe fuentes de ambas partes.

14.56El Rey Felipe VI pronunciará mañana su primer discurso en un acto público después de que se haya publicado la sentencia del Tribunal Supremo que impone penas de cárcel por delitos de sedición y malversación a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Será en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, uno de los dos momentos del año en los que el Rey hace una intervención con una impronta más personal –el otro es el mensaje de Navidad que se difunde la noche del 24 de diciembre–. Desde que el Supremo publicó su sentencia el pasado lunes, el Palacio de la Zarzuela ha guardado silencio y no ha habido ningún evento en el que el jefe de Estado haya tenido una intervención pública.

14.52El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha condenado este jueves la violencia «sin excepciones» en una declaración institucional tras dos noches de disturbios en la ciudad, en la que ha exigido investigar el atropello de un menor por parte de un furgón de los Mossos. «Condeno toda actuación violenta, sin excepciones, y es una responsabilidad de todos los cargos públicos, gobiernen o no, garantizar la convivencia y favorecer que la ciudadanía se exprese de manera pacífica», reza la declaración leída por el alcalde.

14.47Las «Marchas por la Libertad» interrumpen pasadas las 14 horas la circulación en seis carreteras en dirección a Barcelona, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). La AP-7 está cortada en Subirats y El Vendrell (Tarragona); la C-58, en Vacarisses (Barcelona); la C-17, en Parets del Vallès (Barcelona), y la N-II en Arenys de Mar (Barcelona). Por otro lado, manifestantes cortan la A-7 en Tarragona y también han cortado la circulación de varias líneas de Rodalies. En Badalona (Barcelona), un grupo ha ocupado las vías a las 13.45 horas, interrumpiendo la circulación de trenes de la R1 y la RG1 hasta que se han retirado a las 14.10. Desde las 13.25 horas, la presencia de personas en las vías entre Tarragona y Reus (Tarragona) ha obligado a cortar la circulación, afectando a trenes de la RT1, R14 y R15 de Rodalies.

14.39El líder del grupo municipal Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha exigido la dimisión del presidente catalán, Quim Torra, así como aplicar la Ley de Seguridad Nacional y la convocatoria de unas elecciones catalanas en las que, preguntado sobre si sería candidato, ha dicho: «ya veremos, quiero ser útil».

14.32La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reclamó este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, así como al resto de autoridades catalanas, que abandonen «este juego de ambigüedades calculadas» sobre los disturbios acontecidos en Cataluña a raíz de que el lunes el Tribunal Supremo dictase la sentencia del «procés». Durante su participación en el «I Economic Equality Summit», organizado por Closing Gap, Montero inició su intervención resaltando «la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña» y a los «episodios de vandalismo» de los últimos días.

14.25Cataluña vivirá mañana viernes su cuarta huelga general en menos de dos años vinculada al proceso independentista, una convocatoria con la que culmina una semana de movilizaciones en protesta por la condena de los líderes del «procés», que han ido acompañadas de disturbios y han elevado la tensión política. Convocada por los sindicatos independentistas Intersindical-CSC y Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la huelga pondrá además a prueba la capacidad de movilización del independentismo en el mundo laboral, después de que no consiguiera paralizar la actividad económica en otras ocasiones.

