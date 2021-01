Terecra división La picaresca de los horarios, la reflexión que enciende al fútbol modesto Unas declaraciones del entrenador del CF La Solana, conjunto de Tercera división, abren el debate en las redes sociales

La pandemia y los positivos han alterado la competición en el fútbol de Segunda división B hacia abajo debido a los sucesivos aplazamientos de partidos registrados en las últimas jornadas y que deben recuperarse posteriormente entre semana, muchos de ellos en horario laboral. Partidos a los que muchos jugadores no pueden acudir debido a sus obligaciones al margen del deporte porque, en categorías como Tercera división, los futbolistas no pueden vivir exclusivamente del balón y la mayoría de ellos tienen que trabajar. Una situación que ha despertado las dudas sobre si algunos clubes podrían estar recurriendo a la picaresca para aplazar sus partidos conscientes de que sus rivales tienen más dificultades entre semana para disponer de toda su plantilla a ciertas horas del día. El debate en el fútbol más modesto sobre sus horarios se ha abierto.

Reflexión sobre la picaresca en el fútbol modesto que ha puesto sobre la mesa Kiko Vilches, entrenador del CF La Solana, conjunto ciudadrealeño de Tercera División, en unas declaraciones refrendadas en las redes sociales por muchos protagonistas y aficionados de las categorías más modestas del fútbol español. "Si tu pones un partido a las siete de la tarde, los albañiles, los que trabajan en una tienda, los repartidores... no pueden venir a jugar a fútbol y el club no puede pagarles. He visto partidos a las cuatro de la tarde, a las cinco... ¿dónde vamos?", manifestó el técnico.

Kiko Vilches llegó al CF La Solana en diciembre para hacer se cargo del banquillo tras la dimisión de Pepe Berja y con el objetivo de cambiar la dinámica de un equipo al que llegó cuando ocupaba la penúltima posición en la clasificación.