Muller, indignado por su exclusión de la selección alemana Joachim Low decidió descartar del combinado germano al delantero del Bayern de Múnich junto a Mats Hummels y Jerome Boateng

El delantero Thomas Muller no se tomó demasiado bien la decisión del seleccionador alemán, Joachim Low, de prescindir de sus servicios en el combinado nacional, junto a los de Jerome Boateng y Mats Hummels, y aseguró estar «perplejo» porque considera que tanto él como sus dos compañeros en el Bayern aún pueden «jugar al más alto nivel».

«Cuanto más lo pienso, más me molesta la forma en que se hizo», dijo el delantero en un video en Instagram. «La decisión del entrenador me dejó perplejo. Un entrenador debe tomar decisiones deportivas, no tengo ningún problema con eso, pero sobre todo no entiendo la naturaleza de la decisión. Mats, Jerome y yo aún podemos jugar al más alto nivel», añadió.

El atacante dijo también que los comunicados de prensa de la Federación Alemana de Fútbol y su presidente (Reinhard Grindel), «preparados de antemano», le parecieron «de mal gusto y mostraron una falta de consideración».

Por su parte, el presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, cuestionó el momento del anuncio en un comunicado conjunto con el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

«El último partido internacional de Alemania se jugó el 19 de noviembre. Estamos decepcionados de que los jugadores y el público hayan sido informados de esta decisión unos tres meses y medio después, antes de partidos cruciales para el Bayern. Nos sorprendió que esto sucediera como parte de una visita inesperada de Low y (del mánager del equipo) Oliver Bierhoff al Bayern», advirtió Rummenigge.