Fútbol La barbacoa de la plantilla del Barça en casa de Messi incumple el protocolo de la Liga El argentino reunió a todos sus compañeros, con sus esposas, para hacer piña de cara al tramo final del campeonato

Una de las noticias de la jornada ha sido la reunión de la plantilla en casa de Messi. El argentino ha invitado a comer a sus compañeros y a sus respectivas mujeres en su domicilio particular para celebrar la victoria ante el Valencia y hacer piña de cara al tramo final de Liga, empezando por el partido ante el Atlético de Madrid de este próximo sábado. Una iniciativa que demuestra el compromiso del futbolista, que se siente implicado con el grupo y quiere conquistar una Liga impensable hace unos meses. No obstante, las buenas intenciones de Messi contravienen todas las normativas de sanidad impuestas por la Liga y por la Generalitat, que no permiten las reuniones de más de seis personas. Aunque la barbacoa organizada por el rosarino se ha celebrado al aire libre en el jardín de su casa y con mesas separadas «se incumplen los protocolos de la Liga». Así lo ha confirmado una fuente de la patronal a este diario, en el que asegura que la información les ha pillado por sorpresa y asegura que la Liga abrirá un expediente disciplinario al club.

La situación es muy diferente a la que hace unas semanas se produjo en el Atlético de Madrid, que también se reunió alrededor de una mesa para conjurarse de cara al tramo final de Liga. «Es un caso diferente porque nos lo comunicaron con antelación y nos dieron todos los detalles de lo que iban a hacer. La Liga estaba informada de esa comida y se cumplían todos los requisitos de seguridad. La celebración de esta barbacoa... nos hemos enterado por la prensa», aseguran desde la LFP.

Además, según la normativa de la Generalitat, vigente hasta el próximo 8 de mayo, se interpreta que la reunión se ha producido fuera de la legalidad y se considera una «infracción grave» porque pone en riesgo de contagio a un grupo de personas de entre 15 y 150 personas. «Las reuniones y/o encuentros familiares y de carácter social, tanto en el ámbito público como privado, se permiten siempre que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. Sin embargo, las reuniones y/o encuentros familiares y de carácter social que tengan lugar en espacios cerrados, incluyendo los domicilios, se recomienda que se restrinjan tanto como sea posible y que se limiten a visitas a personas con dependencia o en situación de vulnerabilidad y que sean siempre de la misma burbuja de convivencia», se recoge en la normativa, que añade: «En las reuniones que concentren hasta seis personas en espacios públicos no se permite el consumo ni de alimentos ni bebidas. Se exceptúan de la prohibición de consumo de alimentos y bebidas en espacios públicos las comidas que se puedan hacer al aire libre en las salidas escolares y en el ámbito de las actividades de intervención socioeducativa».

Desde el club azulgrana se asegura que el equipo no ha quebrantado en ningún momento las normas marcadas para la prevención del Covid. La plantilla forma una sola burbuja, que ya convive durante los entrenamientos, en la Ciudad Deportiva o en los desplzamientos y se respetó la distancia de seguridad durante el ágape. Además, se respondió que la presencia de las novias y esposas de los jugadores no era un problema porque conforman pequeñas burbujas.