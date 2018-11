Fútbol Luis Suarez reconoce la debilidad de este Barça: exceso de confianza «Nos relajamos un poco», admite el delantero, que se coloca como máximo goleador de la Liga

La victoria in extremis del Barcelona desató una gran alegría inicial en el vestuario azulgrana pero no escondió la autocrítica ante las carencias mostradas sobre el terreno de juego. Aunque Valverde se amparó en el sufrimiento de los equipos favoritos para sacar adelante sus partidos, Luis Suárez reconoció los problemas sufridos en Vallecas, donde el Rayo Vallecano mandó en el marcador y puso contra las cuerdas a los culés. «Creo que son mínimos detalles que vivimos en la cancha. Nos relajamos un poco. Tuvieron diez minutos muy buenos. Intentamos salir a por el partido, se pusieron en ventaja y se nos puso todo muy difícil», empezó explicando el uruguayo, que añadió: «Puede ser que haya exceso de confianza. También hay que darle mérito al rival, que está necesitado. Lo importante es que revertimos la situación y nos llevamos los tres puntos. Tenemos que hacer autocrítica. Por pequeños detalles, en estos campos se puede perder la Liga». No obstante, el charrúa estaba satisfecho por la victoria y por reencontrarse con su mejor nivel. «Uno trata de ayudar al equipo para ganar los puntos. Hoy fue una de esas noches que salió y marqué goles para ayudar al equipo», concluyó Suárez.

En la misma línea se mostró Jordi Alba. «Nos hemos relajado, es cierto, pero hemos conseguido sacar los tres puntos», empezó comentando, aunque aseguró que «con lo que nos quedamos es que hemos sido capaces de darle la vuelta al partido. Es complicado pero estoy muy contento por la victoria». Y se le volvió a preguntar por la selección española. «Estoy haciendo bien las cosas en mi club y voy a poner todo de mi parte para poder ir. Sería un premio si lo haces bien en tu club. Estaré pendiente como siempre he estado. Estoy haciendo méritos, estoy trabajando bien en el Barcelona y me están saliendo bien las cosas pero la decisión es del seleccionador», explicó el lateral, que asistió a Luis Suárez en el primer gol del Barcelona.

Ernesto Valverde trató de defender la reacción del equipo pero reconoció que la derrota sufrida en Butarque ante el Leganés planeó sobre Vallecas. «El resultado es para estar contentos teniendo en cuenta cómo de cuesta arriba se nos ha puesto el partido. Hemos perseverado y hemos conseguido premio», empezó explicando el técnico azulgrana, aunque admitió que «el fantasma de Butarque se aparece por todas partes en momentos como la segunda parte, pero al final hemos ganado jugando a otra cosa. Cuando juegas con un equipo que le ha dado la vuelta al marcador siempre te viene a la cabeza algún precedente. El Rayo tiene muy buenos argumentos en ataque como para plantearnos peligro. El contrario juega y pelea y hace muchas cosas bien». Valverde insistió en defender a su equipo: «En el primer gol del Rayo ha habido un momento en el que no hemos controlado la situación, con dos o tres pérdidas seguidas. Ellos se han crecido a partir de ahí. Cuando los partidos se te ponen tan bien puede ser hasta contraproducente. Nuestra actitud siempre ha sido buena. Hemos ido a por el partido, al principio de una manera y al final de otra». Y echó balones fuera cuando se le recordó la facilidad que tiene el Barcelona para encajar goles: «Contra el Inter no nos metieron gol. Las estadísticas se cortan cuando a uno le interesa... Mientras metamos tres, todo está bien. Pero bueno, siempre está bien no encajar. Estamos mejor porque estamos más juntos, pero debemos seguir trabajando». «El Rayo ha merecido ganar. Ha merecido más», acabó reconociendo el técnico culé.

Guillermo Amor se alejó bastante del discurso de Luis Suárez y prefirió buscarla la lectura positiva al partido del Barcelona. «¿Autocrítica? Es para estar contentos. El primer tiempo ha sido nuestro. Cuando parecía que estaba todo hecho le hemos dado la vuelta y eso también tiene mérito. Los equipos grandes, campeones y ganadores hacen eso. Y ante las dificultades y el resultado en contra se crecen. El que la sigue la consigue», defendió el director de relaciones institucionales. Amor insistió: «Nosotros hemos salido con la intención de ganar el partido pero ellos han salido a la contra y nos han pillado. No es un campo fácil. La gente aprieta mucho y aunque están muy abajo en la clasificación, no es la realidad de lo que se refleja. Ellos han estado bien y nosotros hemos querido ganar».