El naufragio del equipo B de Barcelona

Vuelve la Liga tras un paréntesis copero que ha dejado muchas conclusiones en el Barcelona. La principal de ellas, relativa a un fondo de armario que se antoja insuficiente para las altas cotas que se ha marcado la entidad. La diferencia entre los suplentes y el once titular es tan abismal que ha quedado patente incluso ante un equipo de Segunda B. Las consecuencias no se han hecho esperar y Malcom ha sido uno de los damnificados. El fichaje más caro de la temporada (42 millones de euros) se ha quedado fuera de la convocatoria para jugar esta noche en Vallecas, en el campo del penúltimo clasificado. Titular ante la Cultural Leonesa, el brasileño no dio el paso adelante que se le reclamaba y Valverde se lo ha dejado claro en la lista de futbolistas escogidos. Se le puede aplicar a Munir, Dembélé o Denis Suárez el mismo reproche, aunque los dos primero sí viajan a Madrid, junto a dos futbolistas del filial que lo hicieron bien en León el pasado miércoles: Carles Aleñá y Chumi.

«Esta lista es un mensaje para Aleñá, que está haciéndolo bien y pensamos que nos puede ayudar. Su estatus es del primer equipo desde el principio, pero me pidió poder jugar con el filial para no perder la forma en caso de no ir convocado», explicó Valverde . Mensaje directo a Aleñá e indirecto a Malcom y Denis Suárez. Solo la alineación de los astros permitirá que gocen de una nueva oportunidad a corto plazo. Lo que tiene claro Valverde es que si quiere volver a ganar la Liga debe tirar de sus actores principales. A las pruebas se remite. Y más con la ausencia de Messi, del que no se descarta que pudiera adelantar su reaparición y jugar este próximo martes ante el Inter de Milán. «Por actitud, seguro que merecen más oportunidades. Pero competir contra los jugadores del primer equipo no es fácil. Estamos aquí para ganar. Y hay una competencia interna muy dura», explica el entrenador azulgrana sobre el rendimiento de los jovenes canteranos.

El Rayo, por su parte, espera dar un golpe de efecto como el que logró el Leganés a finales de septiembre, cuando derrotó a los azulgranas en Butarque y les sumió en una minicrisis que se zanjó con siete puntos perdidos en una semana. «El 98 por ciento del mundo piensa que vamos a perder. Pero somos parte del 2 por ciento que queremos dar la campanada. Es un partido de máxima dificultad. Hay que buscar soluciones al juego del Barcelona. Puede ser que estemos mucho tiempo sin el balón. Tendremos que buscar nuestras bazas», se mostraba ilusionado Michel. Los madrileños afrontan la visita del líder en el peor escenario posible, situados en descenso, con muchas dudas respecto al rendimiento del equipo y con veinte goles encajados en diez partidos que lo sitúan como el segundo que más encaja de la categoría. Con este panorama, el Rayo sabe que todo lo que no sea sumar algún punto le seguirá hundiendo en la clasificación y complicando su salida del descenso antes de recibir la próxima jornada al Villarreal y afrontar el parón con tranquilidad.