La lucha de Messi y Cristiano por ser el mejor

A principios del pasado mes de diciembre, Leo Messi se hizo con su sexto Balón de Oro. No fue uno más: supuso desempatar en la pelea con Cristiano Ronaldo , que tiene cinco. Para algunos un trámite sin mayor prestigio, el galardón anual ha adquirido un tinte fundamental para los dos astros, toda vez que la igualdad máxima en la mayoría de registros ha dejado a la pelota dorada que reparte France Football como la vara de medir para resolver una rivalidad histórica.

Desde 2015 había estado el argentino sin oler el premio, todos para Cristiano y uno, el de 2018, para Luka Modric, merecido después de alcanzar la final del Mundial con Croacia y encarrilar otra Champions más. « Cuando Cristiano me empató me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Pero era lógico », señaló el jugador del Barcelona tras ganar el sexto trofeo, que achacó su fracaso, y el éxito del portugués, a que éste consiguió la Liga de Campeones varias veces.

«Comprendía por qué no ganaba. Como equipo no habíamos alcanzado nuestro objetivo principal, que era la Liga de Campeones , lo que te da más opciones de ganar el Balón de Oro. Cuando Cristiano lo consiguió fue porque hizo grandes temporadas (...) Era merecido, yo no tenía mucho que hacer, no fue ninguna injusticia », dijo.

Messi no quiso aventurar si él es el mejor futbolista de la historia, ya que «ha habido grandes jugadores en otras épocas, y es muy difícil comparar», aunque reconoció que el mero hecho de estar considerado entre los mejores es algo que supera sus expectativas.

'La Pulga' sí pronosticó que su duelo con Ronaldo «continuará hasta el final de nuestras carreras respectivas, como ha sido desde el inicio».

Preguntado recientemente en una entrevista con 'DAZN' por el estado de su rivalidad con el luso, el capitán de la albiceleste respondió: «No es fácil mantenerse tantos años compitiendo al máximo nivel en Madrid y Barcelona, clubes muy exigentes y los dos mejores del mundo. Los duelos quedarán para siempre . A nivel personal fue muy lindo los duelos deportivos; la gente, sean del Madrid o del Barcelona, los han disfrutado»

Y no se muerde la lengua a la hora de confesar que «los partidos contra el Madrid siempre son especiales, pero aún lo eran mucho más cuando estaba Cristiano Ronaldo ».