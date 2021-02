Fútbol Koeman: «La segunda parte ha sido un baño de realidad» «Te podría mentir pero perdiendo así en casa es muy complicado pasar de ronda», lamentó el técnico

Noche negra para el Barcelona en Europa. Una más tras las de Roma, Liverpool o Lisboa, que alargan la crisis del equipo azulgrana en la Champions League y generará intranquilidad en el entorno culé. Kylian Mbappé destrozó a la defensa del Barça en una noche en la que no estaban Neymar ni Di María. Leo Messi no compareció y el equipo catalán lo acusó. Antoine Griezmann, que siempre suele dar la cara en los momentos difíciles atendió a Movistar para explicar lo que había sentido y cómo veía la eliminatoria. «Fueron superiores. Arriba hicieron los goles. Nosotros tuvimos alguna oportunidad pero no hicimos nuestro mejor partido. Estos adversarios necesitan que hagamos el partido perfecto para poderles ganar y no lo hicimos», empezó explicando el francés, que reconoció que «no es la imagen que queremos dar». «Hay que trabajar e intentarlo hasta el último segundo. Ha sido un partido malo, tenemos que trabajar», insistía Griezmann, que quiso mantener un cierto optimismo aunque no tenía argumentos tras lo visto esta noche: «Iremos allí a trabajar. Es difícil pero no iremos a París de visita», apuntó, al tiempo que añadía: «Hubo un momento en el que estuvimos mejor pero no nos gusta. Es duro que te hagan cuatro en casa y a ver la vuelta».

Frenkie de Jong se mostró en la misma línea que su compañero. Cariacontecido y cabizbajo, el holandés no le puso peros a la derrota. «Yo creo que en el inicio del partido estuvimos bastante bien pero luego ellos fueron superiores». El neerlandés dejó claro que será tarea imposible alcanzar los cuartos de final: «Queda la vuelta pero es muy, muy difícil. Lo intentaremos pero es muy difícil». Y frunció el ceño cuando trató de valorar la temporada, en la que ya perdieron la Supercopa de España: «En la Champions va a ser muy difícil. Tenemos que remontar también en la Copa y hay que ver qué podemos hacer en la Liga», explicó. No obstante, no quiso tirar la toalla cuando se le preguntó si había solución para esta situación: «Siempre hay una solución».

Ronald Koeman no buscó excusas a la derrota ante el PSG y reconoció que «la segunda parte ha sido un baño de realidad». No obstante el técnico radiografió los motivos de la derrota: «La segunda parte refleja la diferencia entre ambos. La primera parte ha sido mas igualada. Con el 1-0 tuvimos una buena oportunidad de Dembélé pero en la segunda hemos tenido muchos problemas defensivos. Ellos han sido superiores a nosotros». Y añadió: «No hemos defendido bien en el primer gol. No estuvimos atentos pero son cosas que pueden pasar». El técnico insistió en los problemas que tiene el Barcelona en estos momentos para igualarse a los mejores equipos de Europa: «La segunda parte es un baño de realidad. Hay que reconocer que ellos han sido superiores. Han demostrado tener un equipo más completo que nosotros. Hay que aceptarlo y seguir adelante. Hemos jugado ante un gran equipo, con mucha experiencia y que físicamente está por delante de nosotros». Koeman, prácticamente descartó la remontada: «Darle la vuelta a un 1-4 normalmente es muy complicado. Te puedo mentir, pero perdiendo así en casa... hay muy pocas opciones».