Koeman sale con todo: Piqué titular

Piqué titular

Ronald Koeman no reserva a nadie. El técnico presenta su once de gala y asumirá los riesgos de alinear a Gerard Piqué, que ha recortado asombrosamente sus plazos de rehabilitación tras la grave lesión de rodilla que padeció hace menos de tres meses en el Wanda Metropolitano. El futbolista catalán recibió el alta médica esta misma mañana tras varios días ejercitándose con el grupo y esta tarde ha realizado la última prueba durante el calentamiento. Piqué no se ha resentido y el técnico ha decidido que sea de la partida para enfrentarse al PSG, en uno de los duelos más vistosos de los octavos de final de la Champions League. Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre, Piqué se doblaba la rodilla y se barajó la posibilidad de pasar por el quirófano. El diagnóstico fue un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una rotura parcial de cruzado anterior de la rodilla derecha,que le deberían mantener, en el mejor de los casos, cuatro meses fuera de los terrenos de juego. El objetivo era llegar a tiempo al partido de vuelta ante el PSG pero finalmente ha logrado acortar los periodos establecidos y hoy regresará al césped.

Será un golpe anímico para un equipo que adolece de problemas defensivos. El regreso de Piqué podría acabar con los errores en la zaga. Además de aportar solidez, ganará el Barça en al salida de balón y en la construcción de juego. Golpe moral también para el PSG que no podrá contar con Neymar ni con Di María, lesionados en las últimas semanas. Junto a Piqué estará Lenglet, que le ha ganado el pulso a Umtiti y a Mingueza. Los laterales serán para Dest en la derecha y Jordi Alba en la izquierda. Centro del campo de fantasía con el músculo que aporta Sergio Busquets, resguardado por Pedri y Frenkie de Jong. Y un ataque demoledor con Messi, Griezmann y Dembélé, tres futbolistas que están atravesando el mejor momento de la temporada.

El PSG ha decidido suplir la ausencia de Neymar con Kean, que acompañará a Icardi y Mbappé en el ataque francés. El once de lo equipo de Pochettino lo completan Keylor Navas bajo palos; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe y Kurzawa en defensa; y Gueye, Paredes y Verratti en el centro del campo. El árbitro será el holandés Björn Kuipers, del que el Barcelona no tiene excesivos malos recuerdos.