Jordi Alba celebra la baja de Neymar

Jordi Alba no se ha escondido. El lateral, que destaca siempre por dar la cara y decir lo que piensa, sobre todo cuando las cosas van mal dadas, ha comparecido tras el entrenamiento matinal del Barcelona para dar su opinión sobre el partido de mañana entre su equipo y el PSG. Cuestionado por la ausencia de Neymar, el catalán ha dejado claro que es una baja que beneficia a los culés por el peligro que aporta el brasileño. No obstante, Alba ha advertido del nivel del resto del equipo parisino. «No te voy a engañar. Personalmente es mejor que no jueguen jugadores como Neymar en el equipo contrario, es una baja importante para ellos como la de Di María, que defensivamente y ofensivamente aporta mucho. El PSG tiene jugadores importantes y seguro que la gente que entre por ellos tendrá el mismo nivel o parecido. Será una eliminatoria disputada que se decidirá por pequeños detalles. Nosotros también tenemos bajas importantes de grandes jugadores pero la gente que está entrando lo está haciendo bien», explicó el azulgrana.

Alba también ha sido cuestionado por Messi , al que le une una gran amistad fuera de los terrenos de juego. No ha querido opinar sobre su futuro. «Si lo tuviese claro tampoco lo diría si se va a quedar, ya lo dijo en su día, la intención que tenía. Hoy en día está comprometido al cien por cien con el club de su vida . A partir de ahí ojalá podamos ganar algún título y que decida a final de temporada. A lo que digan otros jugadores u otros clubs no le prestamos atención del vestuario. La última palabra la tendrá Leo», respondió. Y quiso dar todos su apoyo al rosarino. «La decisión que tome será bien pensada y bien meditada. Yo he dicho muchas veces que soy mejor jugador en el campo cuando está él en el campo . Es su decisión y habrá que respetarla tome la que tome, pero ahora su idea está en el Barça y eso se ve en cada partido», señaló.

El lateral ha roto una lanza a favor de Ronald Koeman y del trabajo que está haciendo en el Barcelona: «La idea del míster siempre ha sido la misma. Vino mucha gente nueva y no es fácil. Somos los mismos que empezamos y ahora estamos en buena dinámica pero si no estamos al cien por cien nos puede ganar cualquier equipo y estando al cien por cien es difícil ganar. Estamos haciendo muy buen trabajo e intentar seguir jugando bien y seguir ganando que es lo que importa, e intentar ganar los máximos títulos posibles». Alba no escondió su ambición: «Estamos vivos en todas las competiciones. Es verdad que en Liga la diferencia es bastante grande pero estamos haciendo buena Liga desde hace dos meses . En Copa el resultado es negativo pero ya lo prepararemos cuando toque en nuestro campo y en Champions estamos ahí, será una eliminatoria muy ajustada. Sabemos de la dificultad que hay. El nivel está muy ajustado en todos los equipos. La ilusión del equipo y lo que tenemos que hacer todos es intentar que el Barça esté en lo más alto y ojalá que sea así».

Alba también valoró la eliminatoria y sus posibilidades. Restó importancia al hecho de que deban jugar la vuelta en París: « ¿Factor campo? Ahora sin público es más o menos lo mismo ». «Lo mejor es jugar la vuelta en casa, pero ahora sin público es más o menos lo mismo. Para mí es importante y me gusta más jugar la vuelta en casa, pero ahora se igualan los aspectos y veremos quién es el mejor», añadió. Y sobre la posible vuelta de Piqué, se mostró esperanzado: « Es una pieza importante en el equipo, con una trayectoria muy importante en los últimos años , además de lo futbolístico por el ambiente que crea en el vestuario, esta decisión la tomará el míster, pero hay jugadores importantes con menos experiencia que Gerard que lo están haciendo muy bien».