Koeman deja muy claro a Griezmann quién manda

Ronald Koeman ha respondido a las quejas de Antoine Griezmann , que tras marcar con su selección el pasado miércoles, no dudó en mandar un recadito al técnico azulgrana, dejándole caer que si rinde bien con Francia es porque Deschamps le coloca en la posición adecuada. Koeman reconoció haber hablado ayer con el delantero para explicarle lo que pensaba y dejarle claro que no aceptaba pulsos. Griezmann deberá jugar donde él lo determine. Sacó el holandés su mano de hierro para apaciguar al galo.

«Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador. Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y sí pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de 10 y de 9, y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento », explicó el holandés, dejando claro que no iba a plegarse a las exigencias del futbolista. Koeman, además, instó a Antoine a dar lo máximo. «Él está haciendo el máximo que puede hacer. Trabajar fuerte, ser muy disciplinado y tener suerte en sus cualidades ofensivas . Hubo cuatro o cinco jugadas ofensivas que tuvo que sacar más rendimiento, pero se puede discutir mucho más sobre su posición. Cuando estuve de seleccionador, en el Holanda-Francia, jugó por la derecha. Una vez más, no hace falta discutir sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento», insistió.

Griezmann estaba molesto por las palabras de Koeman, cuestionando su efectividad ante el Sevilla. Se le preguntó a Koeman si sería capaz de criticar a Messi en público. «No hay que hablar tanto sobre jugadores individualmente. No se puede comparar a ningún jugador con otro. Para mí no hay tema. Puede ser mucho más para vosotros. No tengo ningún problema con Antoine . Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento con cada uno. Solo puedo jugar con once. Y uno puede jugar de 9, otro de 7, otros dos de pivotes... No pongo ningún jugador que no sea en su posición . Griezmann puede jugar en la banda hacia dentro, es zurdo y puede sacar el rendimiento. No podemos acabar jugando con diez jugadores en la posición del 10».