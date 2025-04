Griezmann le echa un pulso a Koeman

El encaje de Antoine Griezmann ha sido un dolor de cabeza para los entrenadores del Barcelona desde que el francés llegó al Camp Nou durante el verano de 2019. Acumuló críticas con Ernesto Valverde y Quique Setién por su pobre rendimiento tras el desembolso de los 135 millones de euros que costó. Esta temporada iba por el mismo camino hasta que ha estallado, reivindicándose con Francia (marcó en el amistoso del pasado miércoles ante Ucrania y este miércoles frente a Croacia) y mandándole un recado a Ronald Koeman , que no dudó en criticarle tras el partido ante el Sevilla. «Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello , así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros», explicó Griezmann en la zona mixta tras su golazo a Livakovic.

Soltó el galo toda su rabia, acumulada durante este inicio de temporada, contra el entrenador del Barcelona. Primero porque se siente engañado . Koeman mantuvo una reunión con él a principio de curso para prometerle que sería una pieza importante de su proyecto y asegurarle que le haría jugar en su posición, algo que no habían hecho sus antecesores. Tras tres encuentros, no ha completado ninguno de ellos y además ha jugado como extremo derecho , una demarcación que no es la suya y que le condena. Ysegundo porque le dolieron mucho las palabras de Koeman hace diez días cuando el técnico le arrojó a los pies de los caballos . «Hoy Griezmann ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas», criticó el técnico tras el empate a cero ante el Sevilla.

Lo cierto es que el atacante francés muestra dos caras. Se divierte y golea con Francia mientras sigue sin encontrar su posición con el Barcelona , donde casi no tiene incidencia en el juego y le cuesta conectar con Messi y el resto de sus compañeros. Las quejas de Griezmann confirman las palabras de Didier Deschamps, que ve triste al atacante cuando se enfunda la zamarra azulgrana. « Ante Croacia, Antoine jugó en su mejor posición , estuvo conectado al juego y logró anotar su gol 33», deslizó el seleccionador francés con un nuevo dardo a Koeman. Durante este parón liguero a causa de los compromisos de las selecciones nacionales, Deschamps le ha mandado varios mensajes al holandés. « Si hiciese comentarios, pienso que Koeman no estaría contento de escucharlos . A Antoine le han puesto a la derecha, algo que ha ocurrido en otras ocasiones. Y no es por la manera de pensar de Koeman, que en su día le dijo que no entendía porqué en el Barça no le ponían por el centro. No es lo mismo lo que dijo que lo que está haciendo. Es en el centro donde es más eficaz y determinante para el equipo», apuntó.

El delantero no tiene que pelear solo con Koeman para que le permita brillar en su puesto. También encuentra las trabas de Messi , con el que no congenia ni dentro ni fuera del terreno de juego. El pase a Griezmann es la última opción para el argentino, que prefiere asociarse con otros compañeros. Precisamente, Olivier Giroud quiso respaldar a su socio en el ataque «bleu». «Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. La adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y actúas un poco en la misma posición que él. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno », explicó.

Los números le avalan

Las estadísticas defienden la teoría de Deschamps , ya que 20 de los 33 goles que ha anotado Griezmann con Francia los ha hecho como mediapunta o segundo delantero. Una tesis que comparte con Diego Pablo Simeone , que siempre tuvo claro dónde colocar al «Principito». Con el Atlético anotó 115 goles, de los 133 que marcó en total, actuando por el centro. En el Barcelona solo ha podido disputar tres encuentros (de los 51 totales) de segundo delantero.

El partido de mañana ante el Getafe servirá para comprobar la reacción de Koeman. La posibilidad de que el técnico pueda dar descanso a Messi le abren las puertas de la mediapunta a Griezmann. No obstante, el holandés no suele tolerar pulsos en el vestuario y las palabras del francés cuestionándole sus decisiones tácticas podrían relegarle al banquillo.