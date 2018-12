Espanyol-Barcelona El derbi arrincona a la cantera del Barça Valverde apostará por su once tipo pese al buen partido en Copa de su unidad B

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 08/12/2018 01:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona pondrá esta noche en juego su liderato ante un Espanyol que suma tres derrotas consecutivas tras un gran inicio de temporada. Ylo hará Valverde con un equipo que se acerque todo lo posible a su once gala, teniendo en cuenta el nutrido estado de la enfermería culé, con Rafinha, Sergi Roberto, Umtiti y Malcom, que no podrán visitar Cornellá, y otros renqueantes como Arthur, Luis Suárez o Arturo Vidal. Lejos queda la presunta declaración de intenciones ante la Cultural Leonesa este pasado miércoles y a la que Denis Suárez dio visos de farsa. El gallego, visiblemente molesto, lanzó un órdago a Valverde. «El técnico dijo que este partido de Copa era un examen. El sábado veremos si he aprobado», soltó el desaprovechado Denis tras marcar dos goles y harto de vivir a caballo entre el banquillo y la grada.

Los elogios recopilados por Riqui Puig u Oriol Busquets quedarán esta noche en mera palabras que no gozarán de continuidad. Incluso los destacados defensas Chumi y Miranda se ven amenazados por la búsqueda de un central provisional en el mercado que firme solo hasta el 30 de junio. «Cuando hay tanto nivel en la cantera hay que apostar por ellos. No hace falta buscar fuera cuando tienes estos jugadores», remataba Denis Suárez. Espejismo en el desierto con un Valverde más pendiente de amarrar el resultado inmediato que de jugarse una apuesta de futuro. La Masía parece relegada a la disputa de la Copa del Rey en sus primeras rondas. El regreso de la Liga significará que los ilustres espectadores del miércoles regresen al verde. Más de lo mismo una vez más. Luis Suárez será de la partida a pesar de su maltrecha rodilla. Sus galones pesan más que los de Munir o el propio Denis, goleadores esta misma semana.

Recibimiento hostil a Piqué

El Espanyol, por su parte, tratará de reencontrarse con las buenas sensaciones que le catapultaron a la zona alta de la tabla e intentará blindar de nuevo su feudo, que solo ha mancillado el Girona esta temporada. «Si conseguimos ver al Espanyol de antes de Getafe y Girona, el partido será muy igualado. No sé si el más, pero tendremos opciones, sin duda», se animó Rubi, que vivirá su primer derbi. El otro aliciente estará en el regreso de Piqué, que nunca ha escondido su animadversión hacia el Espanyol, a Cornellá, que siempre le ha dispensado un recibimiento hostil.