Así ha debutado Usain Bolt como futbolista profesional

El exatleta Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico y once veces campeón mundial, ha visto cumplido su sueño de debutar con un equipo de fútbol y además lo ha podido hacer con una victoria. Su equipo, el Central Coast Mariners australiano, ha goleado al Central Coast Select (6-1), aunque el jamaicano no pudo marcar su primer gol.

Bolt jugó los últimos 20 minutos del partido, un amistoso, y tuvo la oportunidad de marcar, pero su velocidad no le alcanzó para llegar a rematar dentro del área un pase lateral de un compañero.

El jugador lució el dorsal 95 en honor a su récord en los 100 metros: 9,58 segundos.

El debut de Usain Bolt se produjo ante 9.958 espectadores en el Central Coast Stadium de Gosford, en Nueva Gales del Sur. «Aprecio mucho el apoyo que me han dado los compañeros. Me sentí un poco nervioso, me gustaría haber intervenido más pero apenas acabo de empezar el trabajo», afirmó tras su debut.

«Necesitaré meses, cuatro o cinco meses para sentirme cómodo en el equipo, para acostumbrarme al control del balón tras los pases, al juego de mis compañeros. En cuatro meses estaré jugando como ellos», añadió.

Bolt estuvo 20 minutos en el terreno de juego. Sustituyó a McGlinchey en el minuto 70, y su entrenador, Mike Mulvey, dijo que podía «sentirse orgulloso» porque «los movimientos en el fútbol son diferentes a los del atletismo, pero ha demostrado algunas habilidades, y no es arrogante».