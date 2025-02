Dani Alves no seguirá en el Barça

El Barcelona le ha comunicado a Dani Alves que no seguirá en el Barcelona esta próxima temporada. Xavi Hernández ha sido el encargado de comunicárselo personalmente al brasileño, que deberá buscar un equipo competitivo para poder disputar el Mundial de Catar de este próximo invierno. Los principales argumentos que le han dado es que no tendría minutos suficientes como para convencer a Brasil de que merecía formar parte de la plantilla que peleara por el Mundial, ya que iba a tener mucha competencia en la banda derecha . Lo que ha podido saber ABC de la conversación que ambos han mantenido es que el técnico azulgrana le ha agradecido la decisión de firmar por el Barça este pasado invierno y todo el esfuerzo realizado, tanto deportiva como económicamente.

Hay que tener en cuenta que la renovación de Sergi Roberto, que habitualmente ha jugado en la posición del lateral derecho, la continuidad de Sergiño Dest y la posibilidad de que César Azpilicueta se comprometa con el club catalán cubren perfectamente con la posición que ocupaba Alves.

El futbolista brasileño ha querido despedirse de la afición, confirmando de esta manera la decisión del club: «Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de ocho años dedicados a este club, a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen que lo nuestro sea perfecto. Gracias», empieza explicando en las redes sociales.

«Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no saben lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia del club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: dos tripletes y un sextete. Se cierra un ciclo muy lindo. Que el mundo nunca olvide: Un león, aunque tenga 39 años sigue siendo un león. Para siempre VISCA AL BARÇA!», añade. Su segunda etapa en el Barcelona, que ha durado seis meses , finaliza sin haber podido sumar un título más a su exitosa carrera profesional, Alves sigue siendo el futbolista con más títulos en la historia, con un total de 42.