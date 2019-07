Fútbol El Chelsea, primera prueba para Griezmann El francés y De Jong debutarán ete mediodía (Barça Tv, 12:30 horas) con la camiseta azulgrana

Antoine Griezmann empezará a ganarse hoy el perdón de la afición azulgrana tras el plantón de la pasada temporada. Prometió el francés que hablaría en el terreno de juego y tendrá la primera oportunidad este mediodía ante el Chelsea (Barça TV, 12:30 horas), en el que será el primer partido de pretemporada del Barcelona y el estreno del atacante con la camiseta azulgrana. En el marco de la Rakuten Cup, que se celebra en Japón, también se producirá el debut de Frenkie de Jong y, posiblemente, de Neto, ya que Valverde medita alinear un once diferente en cada parte. Será la primera ocasión en la que los aficionados barcelonistas puedan ver en acción a los nuevos jugadores del Barcelona. Si bien la llegada de De Jong ha generado muchas expectativas, el trueque de Neto por Cillessen no ha acabado de ser bien encajado, ya que el meta holandés se había ganado el respeto y cariño de la grada culé. No obstante, su rol en el equipo, como suplente de Ter Stegen, le resta bastante importancia.

«Serán mis primeros minutos con esta camiseta y estoy con muchas ganas», ha asegurado Griezmann, que también se ha referido al enfado del Atlético de Madrid tras su polémica salida del club rojiblanco: « Lo hice lo mejor posible para salir bien del Atlético. Es un tema de ellos y estoy tranquilo. Es un club donde lo di todo y siempre fui de cara». También De Jong está expectante: «Quiero ser clave y titular en este Barça. Puedo jugar en cualquiera de los tres puestos del centro del campo. Todos me están apoyando pero si tengo que nombrar a uno diría Busquets porque él me ayuda en todo», manifestó recientemente el neerlandés en diferentes medios de comunicación de la Ciudad Condal.

Valverde no podrá contar durante esta gira asiática (el sábado juegan contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y David Villa) con los futbolistas que han disputado la Copa América: Messi, Luis Suárez, Arthur, Coutinho y Arturo Vidal. Serán dos duelos que poco tendrán de amistoso para futbolistas que deben ganarse un puesto en el once de cara a esta próxima temporada. También será una buena ocasión para los jugadores jovenes de la cantera, que pelean por hacerse visibles a los ojos del cuerpo técnico y disponer de alguna oportunidad a lo largo del año. En esta primera gira, nueve han sido los escogidos: el portero Iñaki Peña; los defensas Araujo y Guillem; los centrocampistas Oriol Busquets, Monchu, Collado y Riqui Puig; y los delanteros Carles Pérez y Hiroki Abe. Precisamente, este último no podrá jugar este mediodía. El japonés sufrió un golpe durante el último entrenamiento que le impedirá vestirse de corto por precaución. No obstante, sí que podrá medirse al Vissel Kobe el próximo sábado.

A pesar de las notables ausencias, Valverde tiene claro que el objetivo, más allá de ser un banco de pruebas y un partido de preparación, es empezar ganando. «Somos el Barça y hay que ganar siempre. Queremos mantener nuestro estilo marcado, es nuestro objetivo aquí y lo será durante toda la temporada. Nos lo pide la gente. Aquí tenemos muchos fans y queremos que sean felices. Venir aquí es una oportunidad para nosotros», explicó el técnico. Enfrente tendrá a Lampard, que se estrena como entrenador en el banquillo del Chelsea. Precisamente, ha sido Josep Maria Bartomeu el que ha tenido palabras de ánimos hacia el preparador inglés. «Será un honor jugar contra ellos. Le deseo mucha suerte a una leyenda como Frank Lampard», explicó el presidente, que encabeza la expedición azulgrana y que está deseando ver en acción a Griezmann y a De Jong con la camiseta del Barça: «Me alegra que puedan debutar en Japón y ante el Chelsea».