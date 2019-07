Fútbol El PSG sigue esperando la oferta del Barça por Neymar Leonardo asegura que «no hay nada nuevo» mientras Tuchel le cierra la puerta: «Quiero a Neymar, es nuestro jugador»

Lo advertía Josep Maria Bartomeu hace unas semanas: «No hay caso Neymar. Sabemos que se quiere marchar pero también sabemos que el PSG no lo quiere vender». Buena estrategia del club azulgrana acechando en la sombra una posible salida del brasileño, que empieza a ser una piedra en el zapato de Nasser Al-Khelaifi. El club azulgrana, que solo está dispuesto a ofrecer a jugadores a cambio del paulista, sigue esperando que el vaso de la paciencia del PSG se colme. De momento no hay movimientos y así lo ha reconocido Leonardo Araujo, el director deportivo del club francés. «No hay nada nuevo desde la última vez que hablamos. Nada de nada. El asunto no se ha movido y no hay ninguna oferta concreta por Neymar. Él está con nosotros, es jugador del PSG», aseguró Leonardo a través de Le Parisien. Hace unas semanas, el ejecutivo del club francés reconoció «contactos superficiales» con Bartomeu . Desde entonces nadie ha movido pieza: «Repito, no hay oferta concreta. es la misma situación que hace diez días», enfatizó Leonardo.

Mientras tanto, el técnico del PSG, Thomas Tuchel, quiere ganar al futbolista para la causa y ante la perspectiva de que no pueda salir este verano de su equipo, trató de arroparle. «Todos los entrenadores quieren tener a Neymar, que pertenezcan a su equipo. Yo también lo quiero. Es nuestro jugador. Mientras esté en nuestro vestuario será nuestro futbolista. Estoy tranquilo», aseguró el entrenador del equipo galo tras el amistoso que disputó ante el Nuremberg (1-1). «Nuestro único plan es con Neymar. En el fútbol sólo puedes ir al día y mañana el plan es entrenar con Neymar», añadió Tuchel, que parece cerrarle la puerta de salida,

Mientras tanto, la cuerda entre Neymar y el PSG sigue tensándose después de la intención del futbolista de salir del club y su petición a Leonardo. Según diferentes informaciones ha trascendido una bronca que el director deportivo le echó en presencia de todos sus compañeros el pasado lunes por llegar una semana tarde a los entrenamientos. Con un tono subido, Leonardo puso en tela de juicio el compromiso del jugador asegurando que mientras sus compañeros estaban ejercitándose, él aún seguía de fiesta. Neymar, que no pudo disputar la Copa América por una lesión, alargó sus vacaciones como si hubiera disputado la competición, algo que molestó mucho a Nasser Al-Khelaifi, que en una entrevista previa ya había mostrado su enfado y su intención de no consentir caprichos a sus estrellas.