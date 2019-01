Para desgracia del deporte, en numerosas ocasiones la violencia está muy presente en los terrenos de juego. El último caso llega desde Italia, concretamente en la Serie C, la tercera división.

El Lucchese se medía al Alessandria en la vigésimo tercera jornada del cmapeonato. El Lucchese consiguió empatar un 2-0 en contra en el último minuto.

El árbitro del encuentro decidió expulsar a Giancarlo Favarin, entrenador del Lucchese, en el minuto 95, momento en el que perdió los nervios y se enfarzó con el técnico rival, Gaetano Mancino. La tensión entre ambos llegó a tal punto que Favarin propinó un brutal cabezazo a su homólogo.

Tras los hechos sucedidos, el entrenador del Lucchese ha sido sancionado con cinco meses de expulsión de los terrenos de juego. Lejos de retractarse, el técnico justificó su agresión en que los miembros del equipo contrario les insultaron y escupieron

