Fútbol El Barça no se permite soñar con las semifinales «El PSG se llevó un resultado mejor de aquí y mira lo que les pasó luego», advierte un prudente Gerard Piqué

Sergi Font Barcelona Actualizado: 10/04/2019 23:48h

El Barcelona lo tiene todo a favor para meterse en las semifinales tras la victoria en Old Trafford, que obliga al Manchester United a remontar el resultado. No obstante, la prudencia sigue siendo la bandera que ondean en el vestuario, donde no olvidan la debacle de Roma del año pasado tras ganar en el Camp Nou por 4-1. Uno de lo pesos pesados dejó claro el pensamiento del equipo. «Después de lo del PSG no hay que confiarse para nada. Mira lo que les pasó con un resultado mejor. Son un gran club y nos pueden dar la vuelta, aunque seguro que nuestra gente nos ayudará», advirtió Gerard Piqué recordando lo que sucedió en octavos de final, en los que el club francés gano en Mánchester (0-2) pero los ingleses se clasificaron tras vencer (1-3) en el Parque de los Príncipes. De todas formas, Piqué reconoció que «no encajar nos ayuda mucho». El central azulgrana también se felicitó por haber logrado la primera victoria en Old Trafford: «Es que este estadio es complicadísimo ganar. Es un campo majestuoso, con un público que aprieta mucho. Es un gran club y es muy difícil ganar aquí. En la primera parte nos han apretado mucho, pero nos hemos mantenido firmes atrás. Hemos aprovechado las que hemos tenido. Han decidido los detalles.

En la misma línea se pronunció Nelson Semedo, que también advierte del potencial del United y del peligro que pude suponer confiarse en el partido de vuelta la próxima semana en el Camp Nou. «En la Champions todos los equipos son buenos, no hay favoritismos. La próxima semana vamos a jugar como si hubiéramos quedado 0-0», aseguró el portugués, que cuajó un buen partido y completó los 90 minutos a pesar de que en todas las quinielas figuraba como suplente. «Tuvimos algunas pérdidas en nuestro campo que les dieron algunas oportunidades, pero conseguimos detenerlos y llevarnos la victoria», explicó el lateral, que añadió: «Estuvimos al principio del partido encima de ellos, fuimos para adelante y conseguimos hacer un gol». Finalmente, destacó que «lo hicimos muy bien, estuvimos juntos y compactos y tuvimos mucho la pelota. Conseguimos hacer un gol y salimos con la victoria. Ahora toca la vuelta en el Camp Nou».

La nota negativa del partido fue el golpe que sufrió Messi en la cara por parte de Smalling y que le obligó a recibir asistencia médica ante la posibilidad de que hubiera sufrido una rotura del tabique nasal. Las imágenes son elocuentes y este jueves se le practicarán pruebas para determinar el estado de su rostro y las consecuencias que pueda haber. Lo que sí parece seguro es que el argentino no jugará en Huesca, al igual que muchos de los futbolistas que han jugado en Old Trafford. «Mañana lo van a ver los doctores para saber cómo está, ha sido un golpe importante», se lamentó Valverde, que espera poder contar con el rosarino para el partido de vuelta ante el United. El técnico azulgrana añadió que «ha sido un partido difícil y complicado, si bien ha habido momentos en los que hemos dominado, ellos hacían una presión muy alta y nos dificultaban las cosas». Valverde no desaprovecho la ocasión para felicitar a Piqué tras su gran partido: «Está jugando a un nivel muy bueno y hoy necesitábamos que estuviera pendiente de sus hombres altos y fuertes». « Nos marchamos con un gran sabor de boca, nunca antes habíamos podido ganar aquí, pero es un resultado corto y sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa. Solo hace falta ver la última eliminatoria que jugaron ante el PSG», reiteró el técnico.

El Manchester Unitedno se da por vencido y prueba de ello son las palabras de McTominay, que asegura que en el vestuario inglés ya se piensa solo en el partido de vuelta en el Camp Nou, donde están obligados a ganar para pasar a semifinales. «Solo tenemos que hacer más de cara al gol, eso depende de todo el equipo para crear más. Pero es solo media eliminatoria. Somos el Manchester United, nunca nos puedes descartar», advirtió el jugador del equipo británico. «Desde el descanso realmente los atacamos y les causamos muchos problemas. Sabíamos que teníamos que llevar esa intensidad a la que no están acostumbrados cada semana», añadió Smalling.