La maldición de la hamburguesa que atragantó a Piastri

Días antes del comienzo del Mundial 2025 de Fórmula 1, la cadena de hamburgueserías australiana 'Grill'd' fichó como icono publicitario a su paisano Oscar Piastri, piloto de McLaren y uno de los que partían como favoritos a alzarse con el título. El restaurante ... de comida rápida presentó una nueva hamburguesa, llamada 'OP81' (el dorsal de Piatri tras las iniciales de sus nombre y apellido), y realizó la pertinente campaña publicitaria.

El campeonato arrancó y Lando Norris, compañero de Piastri en la escudería británica, ocupó el liderato de la clasificación general durante las cuatro primera citas. En la quinta carrera, GP de Arabia Saudí, el joven australiano (24 años) cruzó la meta el primero y se colocó en cabeza del Mundial.

Piastri se afianzó en lo más alto, así que en septiembre, tras el GP de Italia, 'Grill'd' decidió darle una vuelta de tuerca a su estrategia de mercadotecnia y puso en marcha una campaña según la cual, cada lunes posterior a un gran premio regalaría a todo cliente que consumiera una 'OP81' otra hamburguesa igual... siempre que Piastri hubiera subido al podio en la carrera disputada horas antes (en Monza, el australiano había sido tercero).

Desde entonces, el piloto de Melbourne no ha vuelto a subirse al podio. Ni en Azerbaiyán, donde se retiró tras sufrir un accidente, ni en Singapur (acabó 4º) ni en el GP de Estados Unidos (5º), ni en México (5º), ni en Brasil (4º). Además, en la prueba mexicana Norris le arrebató el liderato por un solo punto de diferencia.

El bajón y la mala fortuna de Piastri —colisiones, sanciones y percances varios— han coincidido con la golosa campaña de las hamburguesas regaladas, así que los habituales teóricos de maldiciones y conspiraciones no han tardado en echarle la culpa a 'Grill'd'.

La cadena de restauración decidió modificar la promoción antes del GP de Brasil celebrado el pasado fin de semana. Para dar una 'OP81' de regalo ahora basta con que el australiano termine la prueba, cualquiera que sea su posición.

Pero resulta que en la carrera esprint del sábado en Sao Paulo, Piastri tuvo un accidente y abandonó. Los alarmantes mensajes sobre el mal fario se multiplicaron. «Por favor, detengan esta promoción y dennos alguna esperanza para las últimas carreras», suplicó un aficionado en la página de Facebook de 'Grill'd' esta semana. La marca alimentaria ha tenido que responder y pedir disculpas en sus redes sociales a «todos los que creen en la 'maldición'».

Y ha aprovechado el tirón para reafirmarse en su apuesta comercial bajo el lema «Sorry not sorry (Perdón, pero no nos arrepentimos): nunca pretendimos crear una hamburguesa tan deliciosa que pudiera cambiar el curso de la historia de la F1 —añade—. Claro, podemos tomarnos con humor las bromas sobre maldiciones. Pero seamos realistas, jamás apostaríamos en contra de alguien como Oscar Piastri . Es nuestro héroe australiano por excelencia, y siempre lo apoyaremos».

Por cierto, el producto en cuestión, según reza en la carta de los citados establecimientos es «carne wagyu en pan de carbón vegetal negro con mayonesa chipotle, bacon crujiente, queso cheddar curado, zanahoria rallada, lechuga romana y cebolla morada». Se sirve en una caja de edición limitada y cuesta 18,50 dólares australianos (10,5 euros) la unidad, o 27,90 dólares (16€ euros) si se acompaña con patatas fritas y bebida.

De momento, la promoción seguirá vigente hasta la primera semana de diciembre. Los seguidores australianos cruzan los dedos y contraen el estómago ante lo que pueda ocurrir en Las Vegas (23 de noviembre), Catar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre).