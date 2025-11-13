Suscribete a
ABC Premium

fórmula 1

La maldición de la hamburguesa que atragantó a Piastri

Una cadena de comida rápida tiene que cambiar una promoción publicitaria tras los últimos fiascos del piloto australiano

Franco Colapinto: «Solo Fernando Alonso puede estar a ese nivel a su edad»

Anuncio de la hamburguesa
Anuncio de la hamburguesa RRSS
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Días antes del comienzo del Mundial 2025 de Fórmula 1, la cadena de hamburgueserías australiana 'Grill'd' fichó como icono publicitario a su paisano Oscar Piastri, piloto de McLaren y uno de los que partían como favoritos a alzarse con el título. El restaurante ... de comida rápida presentó una nueva hamburguesa, llamada 'OP81' (el dorsal de Piatri tras las iniciales de sus nombre y apellido), y realizó la pertinente campaña publicitaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app