fórmula 1 / gp de brasil

Norris le mete el agua en casa a su compañero Piastri

El inglés aprovecha el abandono del australiano en la carrera Esprint para ampliar la ventaja en el liderato del Mundial

Verstappen acabó cuarto; Alonso fue sexto y Sainz, 15º

Colapinto conquista la renovación: piloto de Alpine para 2026

La grúa retira el McLaren de Piastri tras su accidente en la carrera Esprint afp
La grúa retira el McLaren de Piastri tras su accidente en la carrera Esprint afp
Ángel Luis Menéndez

Lo nunca visto. «Norris pisó el arcén y echó mucha agua hacia la pista», dijo por radio Antonelli segundos después del triple accidente sufrido consecutivamente por Piastri, Hulkenberg y Colapinto.

Hay que decir que Norris lideraba la carrera Esprint por delante del citado Antonelli ... y de su compañero de McLaren cuando, en la vuelta 6 (de un total de 24), el bólido naranja del australiano patinó y se fue contra el muro. La sorpresa inicial se volvió incredulidad al contemplar como de forma casi inmediata Hulkenberg y Colapinto se estrellaban en el mismo lugar después de realizar derrapes muy similares.

