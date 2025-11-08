Norris le mete el agua en casa a su compañero Piastri

Lo nunca visto. «Norris pisó el arcén y echó mucha agua hacia la pista», dijo por radio Antonelli segundos después del triple accidente sufrido consecutivamente por Piastri, Hulkenberg y Colapinto.

Hay que decir que Norris lideraba la carrera Esprint por delante del citado Antonelli ... y de su compañero de McLaren cuando, en la vuelta 6 (de un total de 24), el bólido naranja del australiano patinó y se fue contra el muro. La sorpresa inicial se volvió incredulidad al contemplar como de forma casi inmediata Hulkenberg y Colapinto se estrellaban en el mismo lugar después de realizar derrapes muy similares.

¡BATACAZO AL MUNDIAL!



PIASTRI SE VA CONTRA EL MURO Y ACABA KO, CON HULKENBERG Y COLAPINTO SALIÉNDOSE EN EL MISMO PUNTO. ¡AHÍ HA HABIDO MUCHO PELIGRO! 😱🔥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 🔗 https://t.co/cNHOEDsMnr pic.twitter.com/caf4Zyi5JR — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025 El triple percance provocó la aparición de la bandera roja. Coches a boxes, trabajo arduo en los garajes y, tras varios minutos de parón, regreso a la pista y salida en fila india. El madrugador percance y el obligado paréntesis cercenaron cualquier cambio en el escenario. Norris, lanzado, no dejó escapar la ocasión de embolsarse un valioso botín a estas alturas de campeonato: ocho puntos más que su compañero de escudería y tres más que Verstappen, el único enemigo de verdad que parece en disposición de presentar batalla si el inglés comete algún error. Our #F1Sprint points scorers 🇧🇷#F1 #BrazilGP @Gatorade pic.twitter.com/25waOhDCEx — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 Por detrás, otra carrera de mera resistencia de Fernando Alonso. Saliendo quinto, fue superado en la salida por Verstappen y luego aguantó hasta que pudo el empuje de los Ferrari. En el último suspiro le adelantó Leclerc, así que cruzó la meta en sexta posición. Carlos Sainz, por su parte, salió desde el pitlane después del accidente sufrido el viernes, y aprovechó los abandonos y un buen ritmo para acabar 15º.

