Fórmula 1 / GP de Brasil

Norris da otro bocado hacia el título

El británico, cada vez más cerca de coronarse tras ganar en Interlagos. Exhibición de Verstappen, que acabó tercero pese a salir último

Mundial de Fórmula 1: así está la clasificación

Norris, al mando del pelotón en Interlagos
Javier Asprón

Lando Norris lo ve ya muy cerca. El británico reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras imponerse de principio a fin en Interlagos, y a falta de solo tres carreras amplió su ventaja en la general sobre Oscar Piastri hasta los 24 ... puntos. El australiano, en caída libre desde su triunfo en Zandvoort en el último día de agosto, solo pudo ser quinto esta vez. Arriesgó más de la cuenta en busca de una pelea directa con su compañero en McLaren y lo pagó con un choque con el Mercedes de Kimi Antonelli que le costó una sanción. Sus opciones pasan por volver a ser el piloto casi infalible de la primera mitad de la temporada, aunque hoy está bastante lejos de aquella versión. Antonelli resistió ese zarandeo inicial y terminó segundo, la mejor posición de su aún corta carrera. El podio lo completó Max Verstappen después de otra remontada sideral.

