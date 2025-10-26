Lando Norris toma el mando por un punto

El Mundial se exprime en pocas diferencias. Lando Norris toma el mando, nuevo líder por solo un punto después de ganar en México con el codo en la ventanilla y de las emergencias de sus rivales, tercero Verstappen y quinto Piastri. La carrera fue un ... desastre para los españoles, abandonos de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

La larguísima recta de meta en el circuito mexicano, más de 900 metros hasta la primera curva, depara una monumental fricción de coches, embudos, estampidas y roces sin llegar al accidente grupal que se anunciaba en el escenario. Verstappen se fue a la hierba, apurado por la disputa entre los dos Ferrari que perseguían el rebufo de Norris, y acortó por el atajo, sin hacer los giros.

Y lo mismo sucedió unas vueltas más adelante, con Hamilton tratando de defenderse frente al voraz holandés, que tiene un control supremo de su coche aún cuando se está viendo el golpe en ese instante.

El inglés, que estaba realizando su mejor carrera con Ferrari en este curso de debutante, salió despedido hacia la hierba y volvió tomando ventaja sobre sus oponentes. Hamilton fue sancionado con diez segundos de penalización, pero no así Verstappen en decisiones poco comprensibles siempre en las carreras de Fórmula 1.

Trabajo para los comisarios

El trabajo se le acumula a los comisarios, los árbitros de la F1, que tienen abiertas cuatro investigaciones en apenas quince vueltas de carrera. Por una de esas casualidades, el Gran Premio de México se convierte en un jeroglífico difícil de resolver, también por el juego de los neumáticos.

Mientras Norris pone un océano de ventaja, Piastri bracea en medio del pelotón para ganar posiciones y Verstappen comprueba que esta vez no tiene un coche potente (Bearman se le ha escapado con el Haas), Fernando Alonso padece una nueva decepción del Aston Martin, un coche que volaba hace dos años y que ahora parece una camioneta. Los problemas del monoplaza provocan su quinto abandono del año. Un horror de temporada que no cuadra con la categoría del piloto asturiano.

Norris se pasea en Ciudad de México, tan solvente el fin de semana en todas las sesiones que no tienen enemigos en la carrera del domingo. Se ha escapado desde la primera vuelta e, intocable, marca un mundo de ventaja sobre el Ferrari de Leclerc, 20 segundos en la vuelta 50.

La carrera no es mejor para Carlos Sainz, que sufre vibraciones al entrar en el pit lane y es sancionado en dos ocasiones por exceso de velocidad. Un mal trago para el madrileño, que tampoco estaba luchando por nada excitante antes de abandonar la carrera.