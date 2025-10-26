Suscribete a
fórmula 1 - GP méxico

Lando Norris toma el mando por un punto

El inglés gana en México y es el nuevo líder del Mundial. Abandonos de Alonso y Sainz

La Vuelta 2026 empezará en el circuito de Mónaco de F1

La salida espectacular en México
José Carlos Carabias

El Mundial se exprime en pocas diferencias. Lando Norris toma el mando, nuevo líder por solo un punto después de ganar en México con el codo en la ventanilla y de las emergencias de sus rivales, tercero Verstappen y quinto Piastri. La carrera fue un ... desastre para los españoles, abandonos de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

