Colapinto conquista la renovación: piloto de Alpine para 2026

Con el mensaje «Vamos, Nene», la escudería Alpine anunció este viernes que Franco Colapinto, de 22 años, seguirá como piloto en la escudería francesa para la temporada 2026.

El argentino, de 22 años, «completa nuestro cupo de pilotos para 2026, dándole estabilidad y ... continuidad a nuestro equipo para la era de nuevas reglas», señala el comunicado del equipo.

«Desde su llegada a Enstone y su debut oficial con el equipo en el Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, Franco ha demostrado ser prometedor y con gran potencial, mejorando progresivamente a lo largo de la temporada. Además, ha desarrollado una excelente relación con el equipo y los ingenieros», prosigue la nota.

Colapinto tendrá como compañero al francés Pierre Gasly, que también renovó con la escudería a largo plazo. «Juntos impulsarán al equipo y aportarán mayor estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que representa una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para el equipo en una nueva era reglamentación».

Entre los cambios para la temporada que viene, los monoplazas serán «más ligeros, más potentes y con mayor énfasis en la habilidad del piloto», según espera la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

«Tengo buenas sensaciones para 2026», celebró Colapinto en declaraciones divulgadas por Alpine. «Para mí representar a mi país en este deporte es algo que soñé toda mi vida. Estoy realmente emocionado de haber vuelto este año a la Fórmula 1, pero estoy aún más emocionado de regresar en 2026 con el mismo equipo, con la misma gente», continuó el piloto, que ascendió a la primera categoría en 2024, pero sufrió en 2025, curso en el que no sumó ningún punto.

«Cuando tienes resultados difíciles es cuando realmente aprendes más. Desde mi debut en la Fórmula Uno, supe que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo», expresó el piloto, que agradeció la confianza de «Flavio Briatore y de todo el equipo».

«He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite. Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para estar en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada. Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento», analizó Briatore.

El anuncio se produce en plena competición, con el Gran Premio de Brasil. «Es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo. Tener tantos aficionados acompañándome en este camino es la razón por la que competimos, y el próximo año, cuando se espera un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos, Alpine!», finalizó el piloto.