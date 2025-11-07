Suscribete a
ABC Premium

Fórmula 1

Colapinto conquista la renovación: piloto de Alpine para 2026

El argentino firma un año de renovación con la escudería francesa. «Siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite», dice Briatore

F1 GP de Brasil: horarios, canal de televisión y dónde ver online a Fernando Alonso y Carlos Sainz

Colapinto y Briatore
Colapinto y Briatore Alpine

L. M.

Con el mensaje «Vamos, Nene», la escudería Alpine anunció este viernes que Franco Colapinto, de 22 años, seguirá como piloto en la escudería francesa para la temporada 2026.

El argentino, de 22 años, «completa nuestro cupo de pilotos para 2026, dándole estabilidad y ... continuidad a nuestro equipo para la era de nuevas reglas», señala el comunicado del equipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app