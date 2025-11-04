Una más para el Metropolitano: el Atlético se convierte en socio del Gran Premio de España

Ifema y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo de colaboración de cinco años por el que el club rojiblanco se convierte en 'Local Event Supporter' del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en Madrid entre el 11 y ... el 13 de septiembre.

Según el acuerdo, anunciado este martes, el estadio Metropolitano tendrá un papel protagonista y acogerá, entre otras cosas, el concierto principal del evento. «Desde allí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de aficionados vivan el ambiente de la F1 en un entorno emblemático de la ciudad», destacó la organización del GP.

Además, el Atlético dispondrá de una zona de 'hospitality' exclusiva dentro del circuito Madring, ubicada en una de las áreas más 'premium' del trazado. Este espacio permitirá al club ofrecer a sus socios, colaboradores y clientes corporativos disfrutar de la experiencia de la F1, en un entorno inspirado en el estilo y la identidad rojiblanca.

Noticia Relacionada Giuliano, la revolución del Atlético Daniel Cebreiro El argentino, a base de goles, asistencias y una potencia incansable, se hace indispensable en un conjunto rojiblanco que busca reaccionar en Champions con la visita del campeón belga, el Union Saint-Gilloise

La entidad rojiblanca presume de la consolidación del Metropolitano «en el circuito de los grandes eventos internacionales», en el que se encuentran próximamente esperados conciertos como los de Aitana o Bad Bunny después del mal resultado musical que obtuvo la reforma del Bernabéu. Una nueva cita a celebrar en el feudo colchonero que reafirma «su condición como referente de entretenimiento en Madrid».

El GP de España de Fórmula 1 en Madring se celebrará en la capital española el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, en un nuevo trazado semiurbano de 5,4 km y 22 curvas. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros y con un peralte del 24%.