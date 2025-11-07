F1 GP de Brasil: horarios, canal de televisión y dónde ver online a Fernando Alonso y Carlos Sainz

El Mundial de Fórmula 1 aterriza en Brasil de lo más emocionante y apretado. Tanto, que un solo punto separa a Norris, líder de la clasificación, de su compañero Piastri, segundo. Y justo detrás, a rebufo, Verstappen, peligroso y voraz tetracampeón ... mundial.

Los dos hombres de McLaren y el holandés de Red Bull se jugarán el título en los cuatro grandes premios que cierran la temporada 2025. Este fin de semana se ventilan en Interlagos un buen puñado de puntos, toda vez que se juntan la habitual carrera del domingo con la prueba Esprint del sábado.

La superioridad mecánica de los coches naranjas (McLaren) es incuestionable, pero el circuito de Sao Paulo es uno de lo favoritos de Verstappen. El Red Bull va especialmente bien en este trazado, donde Max ha ganado tres veces en el último lustro.

Por su parte, los pilotos españoles intentarán olvidar y resarcirse tras lo vivido, y sufrido, por ambos en México, anterior cita del campeonato. Fernando Alonso se vio obligado a abandonar por un fallo en el sistema hidráulico en el penoso Aston Martin. Y a Carlos Sainz le pasó de todo: cumplió la penalización de cinco posiciones en la parrilla por el incidente con Antonelli en el GP de Estados Unidos, fue sancionado durante la carrera por exceder el límite de velocidad en el pitlane y acabó retirándose por un problema con la transmisión del Williams.

¿A qué hora es el GP de Brasil de F1?

Los motores del Gran Premio de Brasil se encenderán el viernes 7 de noviembre y se apagarán tras la carrera del domingo 9.

Programa viernes 7 de noviembre 15.30-16.30: Entrenamientos 1

19.30-20.14: Clasificación Esprint

Programa sábado 8 de noviembre 15.00-16.00: Carrera Esprint

19.00-20.00: Clasificación

Programa domingo 9 de noviembre 18.00 horas: carrera

¿Dónde ver el GP de Brasil en directo?

Como el resto de Grandes Premios de la temporada 2025 de Fórmula 1, la cita de Sao Paulo se podrá ver en directo en España a través de DAZN y Movistar Plus.

Por supuesto, la carrera de Brasil podrá seguirse a través de la web de ABC, donde los lectores podrán encontrar la más detallada crónica una vez que los monoplazas vean la bandera de cuadros.