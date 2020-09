Fórmula 1 El aviso de Hamilton: «No me detendré» La FIA confirma que no habrá una investigación al británico por los lemas que lució este fin de semana

El seis veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha asegurado que no dejará de usar esta plataforma para hacer campaña por la justicia racial, mientras que el organismo rector de este deporte de motor confirmó que no se investigarán sus acciones en el Gran Premio de la Toscana.

El piloto de la escudería Mercedes vistió una camiseta negra el domingo que decía «Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor» en la parte delantera y «diga su nombre» en la parte posterior sobre una fotografía de la mujer asesinada.

En una publicación en Instagram, el británico le dijo a sus 20 millones de seguidores que quiere «que sepan que no me detendré, no me rendiré, no dejaré de usar esta plataforma para aclarar lo que creo que es correcto». «Este es un viaje para todos nosotros para unirnos y desafiar al mundo en todos los niveles de injusticia, no solo racial», agregó.

Taylor, una mujer negra de 26 años, fue asesinada por agentes de policía que irrumpieron en su apartamento en Louisville, Kentucky, en marzo. Un oficial de policía involucrado fue despedido por el departamento de policía de la ciudad en junio. Otros dos oficiales han sido asignados a una reasignación administrativa. Pero no se han presentado cargos penales contra ninguno de los tres.

Un portavoz del gobierno de la FIA aclaró que no habría una investigación formal sobre las acciones de Hamilton y que el único piloto negro de Fórmula 1, a punto de convertirse en el piloto más exitoso de todos los tiempos, no se enfrentaba a ningún posible castigo. Para que eso sucediese, los comisarios de carrera en el circuito italiano de Mugello deberían haber sido notificados de una posible infracción de las reglas y ese no es el caso.

Hamilton participa activamente con la FIA y la Fórmula 1 en campañas contra el racismo y a favor de la diversidad, disfruta del apoyo total de su equipo Mercedes y tiene un perfil con una prepercusión muy por encima de otros pilotos en las redes sociales.

Cada carrera está precedida por una declaración aprobada oficialmente por todos los pilotos contra el racismo, con algunos arrodillados y otros de pie. Antes de llegar a la carrera e Mugello, Hamilton se había arrodillado y llevado una camiseta de 'Black Lives Matter.

El código deportivo internacional de la FIA prohíbe la publicidad «política o religiosa» en los automóviles, pero no menciona lo que los pilotos pueden hacer. Lo que sí explicó el portavoz de la FIA es que el órgano de gobierno consideraría si es necesario un protocolo de cara al futuro.