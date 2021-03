Fórmula 1 Avisan del buen rendimiento de Ferrari: «Son claramente mejores» Varios pilotos del Mundial, entre ellos Pierre Gasly, creen que la escudería italiana ha dado un paso en la buena dirección a pesar de sus modestos tiempos en los entrenamientos de pretemporada

A una semana para el inicio del Mundial, todos los pilotos tienen ya claro por dónde va a ir su temporada y la de los rivales. Porque a pesar de los problemas en los entrenamientos de Bahréin, nadie tiene dudas de que Mercedes será el rival a batir o de que Red Bull será el que más le incomode en esa labor. Del resto, más allá de los buenos tiempos del McLaren, hay unanimidad al valorar el paso al frente de Ferrari, aunque los italianos no sacaran mucho pecho en la pretemporada.

«Son claramente mejores. Creo que Ferrari se está escondiendo y no está mostrando demasiado. Hablé con Leclerc después de las pruebas e intercambiamos un par de mensajes. Creo que estamos cerca el uno del otro. No sé si están por delante de nosotros o si estamos un poco por delante. Pero Ferrari claramente ha dado un paso adelante», señaló estos días Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, que el año pasado logró su primera victoria en el Mundial.

El francés no duda del rendimiento que tendrá Mercedes a pesar de sus parones de pretemporada. «Tuvieron algunos problemas de fiabilidad, pero sabemos lo fuertes que son como equipo, así que no me sorprendería verlos otra vez en la cima», señaló.