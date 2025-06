La falta de acierto con el 'Putter' frustra las opciones de Rahm de ganar un tercer grande

En todos los grandes torneos hay actuaciones increíbles, lo difícil es repetirlas día tras día hasta convertirlas en heroicas. Y hay jugadores que tienen una peculiar filosofía para conseguirlo. En un campo tan duro como este hay veces que hay que tirar del 'cholismo' más ... absoluto: «no vale ponerse altas expectativas, sino que tienes que ir golpe a golpe y hoyo a hoyo. Y luego, si estás jugando bien y tienes suerte, los resultados van saliendo», confirmó Sam Burns al terminar su vuelta y verse en solitario en lo más alto de la tabla. Al paso por el ecuador del Abierto de los Estados Unidos este sureño de 28 años firmó una increíble vuelta de 65 golpes para colocarse en cabeza del torneo (-3) de cara al fin de semana. En su novena temporada como profesional, ya acumula cinco triunfos en el PGA a sus espaldas. De ahí que se mantenga con los pies en el de cara al domingo. En estos momentos «en lo único que pienso es en descansar y en prepararme bien para la siguiente jornada». La clave de su éxito estuvo en un juego firme y, por qué no decirlo, un tanto afortunado en los tapetes, donde no dejaban de entrarle 'putts' desde las distancias más variadas. Justo lo contrario que le sucedió a Jon Rahm.

El español sufrió de lo lindo en los 'greens' y vio cómo cayó en picado de la sexta plaza inicial hasta la 23.ª, a nueve golpes del líder y muy decepcionado con su rendimiento. «La diferencia entre obtener un buen resultado o no en Oakmont la marca el hecho de estar afinado con el palo corto», señaló compungido Jon Rahm al terminar su vuelta (75 golpes). Es muy difícil leer estos 'greens' de poa, de una rapidez extrema, y si no se está acertado con el 'putter' puede sobrevenir la catástrofe. «Al final, acabas frustrado porque no hay ninguna posición de bandera que te dé opciones de recuperar los golpes perdidos. Es un campo tan difícil en el que te puedes liar en cualquier momento, que si no metes ni una es imposible hacer resultado». Pese a todo, siempre queda un hálito de esperanza para un luchador como el vizcaíno, que añade que «si hay gente que hoy ha jugado bajo par, yo también puedo hacerlo en los días que restan», aunque para ello dependerá de que la lluvia aparezca y ablande un poco el terreno.

Buena prueba de la fiereza del centenario campo de Pensilvania es que solamente tres de los 156 participantes han sido capaces de completar las dos primeras rondas bajo par. Además de Burns, el líder inicial J. J. Spaun mantuvo el tipo (-2) para bajar a la segunda posición, a un golpe de su compatriota, mientras que el noruego Viktor Hovland (-1) volvió a dar muestras de su consistencia en los grandes para mostrar su candidatura al triunfo. Con cuatro topten (entre ellos un subcampeonato del PGA Championship de 2023), el nórdico ya ha demostrado que tiene nivel para alcanzar un gran éxito en breve.

Quien ya no podrá presentar ninguna reacción es Josele Ballester, pues a las dificultades expuestas por Rahm añadió una escasa puntería desde el 'tee' de salida. «No se puede hacer nada en un torneo como este realizando tiros mediocres desde atrás, que no te permiten poner la bola en juego. Y por si fuera poco, los dos o tres 'drivers' buenos que he pegado no han tenido la fortuna de acabar en una buena posición». A estas circunstancias del juego se le añadieron unos problemas físicos que le tuvieron con bajo rendimiento en los primeros hoyos: «no sé qué me ha pasado que desde que abandoné la cancha de prácticas hasta que completé los primeros agujeros estaba con náuseas. Me he tomado un ibuprofeno y, afortunadamente, me ha permitido recuperarme físicamente para poder afrontar el resto de la jornada. El resultado ha sido malo, pero estoy muy orgulloso de cómo he sabido pelear hasta el final y me alegro de haber compartido estos dos días con dos jugadores de la talla de Bryson DeChambeau y Xander Schauffele». Ya en clave de humor, al buscar una justificación a ese malestar, el castellonense lo achacaba a que «el bochorno era tremendo y, al entrar al baño antes de jugar, el olor era nauseabundo, lo que me hizo salir de allí mareado y completamente pálido, como advirtió mi 'caddie' enseguida. Afortunadamente, me pude recuperar poco después». Una vez más, los problemas con las aguas menores volvieron a darle protagonismo en un grande, después de su comentado alivio en el Rae's Creek de Augusta dos meses atrás.