Scottie Scheffler, de la cárcel a la gloria en doce meses

Lo que va de un año a otro. Nunca este dicho tendrá mejor encaje que con lo sucedido en la carrera de Scottie Scheffler entre el PGA Championship de 2024 y el de 2025. En estos doce meses ha pasado de estar entre rejas ... en Valhalla a disfrutar las mieles del triunfo en Quail Hollow; de tener que aguantar las impertinencias de un policía con afán de protagonismo que quería hacer valer su placa por encima de todo a disfrutar en olor de multitud de su tercer grande.

Scottie es una persona de vivir el presente y lo dice convencido. «Así me va bien y no tengo por qué cambiar; no me vale de nada mirar al futuro o al pasado porque lo que tengo que hacer es sacar el máximo partido de cada momento», reconoce. De manera que no quiere darle más vueltas a lo sucedido aquella nefasta madrugada lluviosa en la que trató de sortear un control de tráfico para llegar a tiempo a su hora de salida y se le torcieron las cosas. «Seguro que ahora podría hacer algunos chistes sobre eso, pero prefiero quedarme con la sensación actual de abrazar este trofeo y disfrutar de él. Es maravillosa», explica con la tranquilidad que le caracteriza.

Porque este texano de adopción es, ante todo, un hombre calmado. Forjado en una familia de firmes creencias religiosas, se apoya en ellas para llevar una vida de lo más estable en la que no hay una palabra o un gesto subidos de tono. Esto le resta conexión con el público, pues no muestra las expresiones de júbilo a las que acostumbran otros jugadores; sin embargo, su calidad es tanta que esos mismos aficionados se quedan embobados ante su forma de sumar golpes perfectos.

Su 'swing' no es el más ortodoxo (parece que se resbala cada vez que golpea la bola) pero no falla desde las salidas ni desde las calles. De manera que la cantidad de sus éxitos la marca lo acertado que esté en los 'greens'. «Si patea mal, acabará en el top 10; si lo hace bien, gana seguro», pronosticó sobre él Tiger Woods. Y no le falta razón al genio, ya que su sucesor en el trono del ranking mundial no deja opción a los demás cuando está inspirado. El año pasado ganó nueve torneos (incluidos el Masters y el oro olímpico) y si aún no ha llegado a ese número en 2025 es porque sufrió un accidente doméstico en Navidad que lo frenó en seco. Pero ahora, recuperado el tono desde el Byron Nelson de hace dos semanas, ya no va a parar. «No busco hacer historia, sólo quiero jugar el próximo torneo y ganarlo», avisa.

Muy personal

Lugar y fecha de nacimiento. Ridgewood (Nueva Jersey, EE.UU.), el 21 de junio de 1996 (28 años).

Carrera amateur. Fue campeón junior de Estados Unidos y estudió en la Universidad de Texas.

Paso a profesional. Se sacó la tarjeta en 2018 y después de un año en el Korn Ferry pasó al PGA Tour en 2020.

Principales logros. 140 semanas número uno del mundo y ganador de 20 torneos (tres 'majors' y oro olímpico).